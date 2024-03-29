Замминистра Польши шокировал своим поведением на переговорах с Украиной. Что известно

Представители ассоциаций фермеров Польши рассказали о по меньшей мере странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака во время состоявшихся 28 марта переговоров с украинскими чиновниками.

Михаил Колодзейчак

В частности, один из участников встречи рассказал, что сначала поведение Колодзейчака было просто странным. Во время переговоров он постоянно выходил из помещения и читал в смартфоне. Однако, когда стороны начали двигаться к тому, чтобы достичь компромисса по вопросу транзита украинского зерна, он нашел повод для агрессивного поведения и нападок на украинскую делегацию.

Как отмечают источники издания среди представителей фермерских ассоциаций, украинская сторона очень хорошо была подготовлена к переговорам и предоставила информацию о том, сколько и куда должно поставить зерна по контрактам, заключенным год назад. Украинские чиновники просили у польской стороны дать разрешение на транзит продукции через их территорию.

"Эти слова, скорее просьба от украинцев о разрешении на транзит через Польшу стала моментом, когда замминистра начал атаку"

, – сказал один из участников встречи.

По его словам, польские фермеры знают о том, как может вести себя Колодзейчак, но в этот раз он превзошел сам себя.

"Для кого-то, кто встретился с ним впервые, это могло быть шоком"

— сказал один из фермеров.

Он подчеркнул, что "спектакль" заместителя министра выглядел очень плохо, ведь после его нападок на украинских чиновников была потеряна нить взаимопонимания. По его словам, всегда нужно отстаивать свои интересы, однако не прибегать к откровенной агрессии.

Как подчеркнул фермер, поведение Колодзейчака точно не приблизило стороны к тому, чтобы достичь договоренностей между Польшей и Украиной.

При этом другой участник встречи добавил, что представители фермерских ассоциаций говорили с Колодзейчаком по поводу его поведения и выразили надежду, что, возможно, в будущем что-нибудь изменится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Колодзейчак неоднократно отличался резкими заявлениями. В частности он говорил, что ему не стыдно за то, что фермеры уничтожают украинское зерно. А также хамил президенту Владимиру Зеленскому.