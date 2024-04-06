Запасаются едой и водой. Поляки готовятся к войне с РФ

Жители Польши все чаще закупают еду длительного хранения и специальные наборы для выживания, которыми пользуются путешественники и военные.

Поляки опасаются войны с Россией. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Fakt, кто-то покупает рис и консервы в супермаркетах, кто-то — в военных магазинах.

"Есть длинный список того, что можно заказать онлайн. От "горячей банки" за 32 злотых (запеченная саморазогревающаяся фасоль) до ежедневного пайка американской армии за 75 злотых. Также мы нашли энергетический шоколад за 15 злотых. А тот, кто израсходует 41 злотый, получит пищевой паек, который можно употребить в течение 20 лет", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в военном магазине Лодзи набор для выживания стоит 43 злотых. В набор входят свиная лопатка с рисом, крекеры, вода в пакетиках, энергетическое желе и две кофейные конфеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.