Зарплаты растут, но людей увольняют: что скрывает рынок труда Польши

Темпы роста зарплат в Польше начали заметно замедляться, однако за сухими цифрами статистики скрываются процессы, которые могут свидетельствовать о более глубоких проблемах на рынке труда. На первый взгляд, доходы увеличиваются, но в то же время компании сокращают работников, а структура занятости меняется не в пользу наименее защищенных.

Эффект "минималки" и сокращение: почему официальная статистика зарплат в Польше вводит в заблуждение

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитиков международной компании Gremi Personal .

По их данным, в феврале 2026 года средняя зарплата в бизнес-секторе Польши составила 9135,7 злотых брутто, что эквивалентно более 100 тысяч гривен. В годовом исчислении этот рост на 6,07%. Впрочем, еще в 2024 году этот показатель достигал 11,8%, а в 2025-м – около 8%. То есть темпы роста постепенно снижаются.

Почему статистика вводит в заблуждение

Эксперты объясняют, что нынешние цифры не полностью отражают реальную ситуацию. Одной из ключевых причин является повышение минимальной зарплаты до 4806 злотых. Это решение автоматически "подтянуло" средние показатели, даже если фактические доходы большого числа работников не выросли пропорционально.

Второй важный фактор – изменение структуры занятости. В индустрии работодатели массово сокращают низкооплачиваемые позиции. В результате эти работники просто исчезают из статистики, а средняя зарплата выглядит выше, чем есть на самом деле.

Аналитики отмечают прямо: часть роста является лишь статистическим эффектом, а не реальным улучшением благосостояния.

Отрасли расходятся: кто выигрывает, а кто отстает

Рынок труда Польши становится все более неравномерным. В разных отраслях ситуация кардинально отличается.

В автомобильной промышленности зарплаты выросли на 8,75% и достигли почти 9842 злотых. Здесь компании сокращают менее квалифицированный персонал и одновременно повышают оплату ключевым специалистам.

В пищевой промышленности рост значительно скромнее – лишь 3,62%, несмотря на увеличение количества рабочих мест. Это свидетельствует о более низкой конкуренции за работников и более слабом давлении на повышение зарплат.

Таким образом, формируется четкий разрыв: высококвалифицированные кадры получают больше, тогда как другие остаются в зоне риска.

Риски, которые уже не игнорируют

Хотя официально экономика Польши демонстрирует стабильность, эксперты предупреждают о ряде угроз. Среди них – геополитическая нестабильность, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, которая может повлиять на цены и бизнес-активность.

Инфляция в феврале 2026 года составила 2,1%, однако даже возможный рост не гарантирует повышения зарплат. Напротив, понижение занятости может еще больше сдерживать доходы населения.

В результате формируется новая модель рынка труда: умеренный общий рост зарплат сочетается с углублением разрыва между разными профессиями и секторами.

Что это значит для украинцев

Для украинцев, работающих в Польше, эти тенденции имеют прямое значение. С одной стороны, страна остается одним из лидеров в Европе по уровню трудоустройства мигрантов. С другой стороны, риски потери работы или стагнации доходов возрастают, особенно в низкооплачиваемых сферах.

Таким образом, рынок труда Польши входит в фазу, где цифры больше не отражают реальность в полной мере, а стабильность становится относительным понятием.

Как сообщали ранее "Комментарии", в польском городе Познань произошло нападение на двух украинских девушек-подростков. Инцидент сопровождался оскорблениями через национальность и нападениями агрессивной женщины.