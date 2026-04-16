Зарплати ростуть, але людей звільняють: що приховує ринок праці Польщі

Темпи зростання зарплат у Польщі почали помітно сповільнюватися, однак за сухими цифрами статистики ховаються процеси, які можуть свідчити про глибші проблеми на ринку праці. На перший погляд доходи збільшуються, але водночас компанії скорочують працівників, а структура зайнятості змінюється не на користь найменш захищених.

Ефект “мінімалки” та скорочення: чому офіційна статистика зарплат у Польщі вводить в оману

Як повідомляють "Коментарі", про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітиків міжнародної компанії Gremi Personal.

За їхніми даними, у лютому 2026 року середня зарплата у бізнес-секторі Польщі становила 9135,7 злотих брутто, що еквівалентно понад 100 тисяч гривень. У річному вимірі це зростання на 6,07%. Втім, ще у 2024 році цей показник сягав 11,8%, а у 2025-му – близько 8%. Тобто темпи зростання поступово знижуються.

Чому статистика вводить в оману

Експерти пояснюють, що нинішні цифри не повністю відображають реальну ситуацію. Однією з ключових причин є підвищення мінімальної зарплати до 4806 злотих. Це рішення автоматично “підтягнуло” середні показники, навіть якщо фактичні доходи значної частини працівників не зросли пропорційно.

Другий важливий фактор – зміна структури зайнятості. У промисловості роботодавці масово скорочують низькооплачувані позиції. У результаті ці працівники просто зникають зі статистики, а середня зарплата виглядає вищою, ніж є насправді.

Аналітики прямо зазначають: частина зростання є лише статистичним ефектом, а не реальним покращенням добробуту.

Галузі розходяться: хто виграє, а хто відстає

Ринок праці Польщі стає дедалі більш нерівномірним. У різних галузях ситуація кардинально відрізняється.

В автомобільній промисловості зарплати зросли на 8,75% і досягли майже 9842 злотих. Тут компанії скорочують менш кваліфікований персонал і одночасно підвищують оплату ключовим фахівцям.

Натомість у харчовій промисловості зростання значно скромніше – лише 3,62%, попри збільшення кількості робочих місць. Це свідчить про нижчу конкуренцію за працівників і слабший тиск на підвищення зарплат.

Таким чином формується чіткий розрив: висококваліфіковані кадри отримують більше, тоді як інші залишаються у зоні ризику.

Ризики, які вже не ігнорують

Хоча офіційно економіка Польщі демонструє стабільність, експерти попереджають про низку загроз. Серед них – геополітична нестабільність, зокрема ситуація на Близькому Сході, яка може вплинути на ціни та бізнес-активність.

Інфляція у лютому 2026 року становила 2,1%, однак навіть її можливе зростання не гарантує підвищення зарплат. Навпаки, зниження зайнятості може ще більше стримувати доходи населення.

У результаті формується нова модель ринку праці: помірне загальне зростання зарплат поєднується з поглибленням розриву між різними професіями та секторами.

Що це означає для українців

Для українців, які працюють у Польщі, ці тенденції мають пряме значення. З одного боку, країна залишається одним із лідерів у Європі за рівнем працевлаштування мігрантів. З іншого – ризики втрати роботи або стагнації доходів зростають, особливо в низькооплачуваних сферах.

Таким чином, ринок праці Польщі входить у фазу, де цифри більше не відображають реальність повною мірою, а стабільність стає відносним поняттям.

Як повідомляли раніше "Коментарі", у польському місті Познань стався напад на двох українських дівчат-підлітків. Інцидент супроводжувався образами через національність та нападами агресивної жінки.