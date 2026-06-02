У Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС через нове рішення Зеленського

Лідер ультраправої партії "Конфедерація" і віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що Польща має блокувати вступ України до Європейського Союзу. Причиною цього польський політик назвав рішення Києва присвоїти почесну назву "Героїв УПА" одному з підрозділів ЗСУ.

Кшиштоф Босак. Фото з відкритих джерел

Кшиштоф Босак в ефірі "RMF24" заявив, що Польща повинна використати процес євроінтеграції як інструмент політичного тиску на Україну. За його словами, Варшава має вимагати від Києва "відмови від культу злочинців" і повного доступу до ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Босак також закликав польський уряд до більш жорстких кроків щодо Києва, зокрема перегляду фінансової та технічної підтримки.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив", – сказав Босак.

Серед пропозицій Босак назвав припинення фінансування супутникового зв’язку Starlink для України та відмову від спільних європейських механізмів запозичення коштів на підтримку Києва. Він також стверджує, що поточний підхід польської влади створює ситуацію, в якій Україна нібито не зважає на реакцію Варшави. За його словами, це призводить до "зневаги до польських політиків" і відчуття безкарності.

"Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна вчинити будь-яку провокацію і це не зустріне жодної реакції", – додав Босак.

Заява Босака стала реакцією на нещодавнє рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" окремому підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

