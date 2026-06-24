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Зеленский пропускает форум в Гданьске: Туск увидел в этом сигнал Киева

Премьер Польши считает отсутствие президента Украины шагом к снижению политической напряженности вокруг международной конференции по восстановлению страны

24 июня 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не участвовать лично в Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 25–26 июня в Гданьске. По словам главы польского правительства, он воспринимает этот шаг как стремление Киева избежать лишней политизации мероприятия и обеспечить его максимально продуктивную работу.

Зеленский пропускает форум в Гданьске: Туск увидел в этом сигнал Киева

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск сообщил, что поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на форуме. Польский премьер подчеркнул, что не считает отсутствие Зеленского проблемой для будущих переговоров и деловых встреч.

По его мнению, участие украинского правительства на высоком уровне позволит сосредоточиться на главной цели конференции — привлечении инвестиций и поиске практических решений для послевоенного восстановления страны. Туск отметил, что такой формат может даже способствовать более спокойной и конструктивной атмосфере на мероприятии.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 считается одним из крупнейших международных форумов, посвященных восстановлению Украины. Организаторы ожидают участие около тысячи компаний и представителей бизнеса из разных стран мира.

Согласно предварительным данным, треть участников составят украинские предприятия, еще треть – польские компании. Остальную часть представят международные инвесторы, финансовые институты и представители крупных корпораций, заинтересованных в проектах восстановления инфраструктуры, энергетики, промышленности и жилищного строительства.

В Варшаве рассчитывают, что форум станет площадкой для заключения новых соглашений и запуска совместных инициатив, которые помогут ускорить экономическое восстановление Украины и укрепить ее интеграцию в европейское пространство.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4136925-vidsutnist-zelenskogo-na-konferencii-u-gdansku-e-zestom-deeskalacii-naprugi-tusk.html
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