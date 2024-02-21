Зеленский провел совещание по ситуации на границе с Польшей. Что решено

Как рассказал президент, на селекторном совещании, на котором присутствовали и члены Кабмина, была подробно рассмотрена ситуация, происходящая на украинско-польской границе, а также действия польских фермеров, блокирующих грузовые перевозки. Зеленский сообщил, что на селекторе были определены шаги, которые предпримет Украина и "они будут очень быстро".

Владимир Зеленский

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться и дальше.

"Я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать",

– подчеркнул президент Зеленский.

Вместе с тем, по сообщению заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, польское правительство преследует цель впервые за 30 лет провести переговоры с фермерами. По его словам, подобная историческая встреча должна состояться 26 февраля.

Как сообщил Колодзейчак, польские протестующие определят своих представителей, которые будут их представлять на встрече с чиновниками. О времени и месте таких переговоров им сообщат впоследствии.

Замминистра добавил, что правительство Польши все же имеет целью договориться с фермерами.

"Установление определенной дорожной карты, время для решения следующих проблем, потому что это не политическое действие, это стратегическое действие, которое должно воплотиться в том, что таких проблем не будет через 2 месяца"

, – сказал Колодейчак.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" Михал Колодзейчак заявил, что ему не стыдно за действия польских фермеров, уничтоживших украинское зерно на границе. При этом он подверг критике позицию Украины, которая хочет ввести эмбарго на польские товары, хотя подчеркнул, что правительство Польши может ввести дополнительные ограничения к украинской сельхозпродукции. Также он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал ему заниматься проблемами своей страны.