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"Ждем сигнала с украинской стороны", - польский министр

По имеющимся данным, в период с 1 сентября Польша вывезла с Украины больше 2 тысяч смертельно больных граждан, все они живы

сегодня, 17:59
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Ни для кого не есть секретом, что Польша является страной, которая не просто приняла сторону Украины в войне с РФ, она с самого первого дня военного конфликта предоставила украинцам помощь, которую "не смогли" оказать другие государства. Больше 8 миллионов беженцев находятся в Польше, все они были приняты в дома местных граждан, как родные. Власти соседней страны, в свою очередь, вплоть до сегодняшнего дня продолжают не только создавать условия для нормальной жизни переселенцев (жилье, работа, образование), но и не забывают помогать тем, кто по определенным причинам остался жить в Украине. В данном случае речь пойдет об онкобольных, чья жизнь в условиях постоянных бомбардировок со стороны России, давно бы оборвалась, если бы не Польша. 

"Ждем сигнала с украинской стороны", - польский министр

Процесс эвакуации, из открытых источников


Так, 1 сентября в Польше, при поддержке Европейского союза был открыт так называемый Центр медицинской эвакуации "Ясенка". Данное учреждение занимается транспортировкой смертельно больных украинцев из Украины в Европу, обеспечивает их безопасность, предоставляет для сопровождения пациентов профессиональных врачей и новейшую технику. 


Сотрудники данного учреждения спасли уже несколько тысяч людей. Центр "Ясенка", расположенный в Жешуве, успешно транспортировал украинцев в лучшие европейские клиники, в зависимости от диагноза и медицинских показателей больных. Только за последнюю неделю несколько украинцев отправились в такие страны, как Нидерланды и Германия. 


Недавно Центр посетил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски со своим украинским коллегой Виктором Ляшко. В интервью журналистам, передаёт издание Wyborcza.pl, польский министр заявил: "Наш центр готов принять больше людей, у нас есть места и возможность помочь. Ждём сигнала с украинской стороны". 


Напомним, ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб очередной гражданин Польши. 



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Источник: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,29305974,kolejny-samolot-z-rannymi-i-chorymi-ukraincami-wylecial-z-medevac.html?_ga=2.15546933.2078519616.1672204511-1559444219.1667394767
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