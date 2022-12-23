Жители польского города подвесили «Путина» на дуле танка (ФОТО)

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Vitalii Rozkariaka
Сетью активно
начали распространяться фотографии чучела Владимира Путина, подвешенного на
дуле танка в центре польского города Гливице. На новую деталь, появившуюся на
танке-памятнике обратили внимание местные жители, которые ехали в это время на
работу. Исходя из фотографий, которые появились в распоряжении издания
Wyborcza.pl, чучело представляет собой форму человеческого тела, у которого на
голове приклеена фотография президента страны-агрессора Владимира Путина.
фото манекена, из открытых источников
Чучело одето в костюм-тройку, на нем была белая рубашка, черный пиджак и брюки. Данная экспозиция сильно привлекла внимание прохожих, по словам очевидцев, почти все они фотографировали на телефоны манекен Путина, пока тот не исчез. Уже к обеду сегодняшнего дня чучело перестало "украшать" памятник. Судя по всему, его убрали стражи порядка, которым сообщили о хулиганских промыслах в центре города.
Стоит отметить,
что в Гливицах, это не первое проявление несогласия с путинским режимом. Так, к
примеру, несколькими месяцами ранее на крупнейшем гипермаркете города – Ашане,
кто-то разместил надпись: "Российские рубли важнее войны". Таким образом,
поляки намекнули французской компании о том, что та, в отличие от других своих
коллег, продолжила работать и зарабатывать деньги в России, несмотря даже на
то, что от ее бомбардировок в Украине каждый день гибнут люди.
Нужно
подчеркнуть, что с каждым днем подобные случаи проявления ненависти в отношении
путинского режима лишь увеличиваются, особенно в Польше.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в одном из польских городов состоялось прощание с очередным
солдатом, погибшим на войне в Украине. Известно, что жизнь за свободу и
независимость Украины отдал Януш Шеремет, у которого осталась жена и маленький
ребенок. На момент гибели мужчине было чуть больше 40 лет.
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