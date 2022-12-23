Жители польского города подвесили «Путина» на дуле танка (ФОТО)

Сетью активно начали распространяться фотографии чучела Владимира Путина, подвешенного на дуле танка в центре польского города Гливице. На новую деталь, появившуюся на танке-памятнике обратили внимание местные жители, которые ехали в это время на работу. Исходя из фотографий, которые появились в распоряжении издания Wyborcza.pl, чучело представляет собой форму человеческого тела, у которого на голове приклеена фотография президента страны-агрессора Владимира Путина.

фото манекена, из открытых источников

Чучело одето в костюм-тройку, на нем была белая рубашка, черный пиджак и брюки. Данная экспозиция сильно привлекла внимание прохожих, по словам очевидцев, почти все они фотографировали на телефоны манекен Путина, пока тот не исчез. Уже к обеду сегодняшнего дня чучело перестало "украшать" памятник. Судя по всему, его убрали стражи порядка, которым сообщили о хулиганских промыслах в центре города.

Стоит отметить, что в Гливицах, это не первое проявление несогласия с путинским режимом. Так, к примеру, несколькими месяцами ранее на крупнейшем гипермаркете города – Ашане, кто-то разместил надпись: "Российские рубли важнее войны". Таким образом, поляки намекнули французской компании о том, что та, в отличие от других своих коллег, продолжила работать и зарабатывать деньги в России, несмотря даже на то, что от ее бомбардировок в Украине каждый день гибнут люди.

Нужно подчеркнуть, что с каждым днем подобные случаи проявления ненависти в отношении путинского режима лишь увеличиваются, особенно в Польше.

Напомним, ранее мы сообщали, что в одном из польских городов состоялось прощание с очередным солдатом, погибшим на войне в Украине. Известно, что жизнь за свободу и независимость Украины отдал Януш Шеремет, у которого осталась жена и маленький ребенок. На момент гибели мужчине было чуть больше 40 лет.

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