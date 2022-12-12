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«Жизнь на случай войны»: в Польше стартовал театральный проект, посвященный украинским женщинам

В общей сложности было поставлено 3 спектакля о войне в Украине

сегодня, 10:17
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В рамках Международного театрального фестиваля "Божественная комедия" в Польше стартовал проект "Мы реагируем. Украина". Речь идет о трех театральных спектаклях, каждый из которых рассказывает об ужасах войны в Украине, в частности о жизни украинских женщин во время оккупации.

«Жизнь на случай войны»: в Польше стартовал театральный проект, посвященный украинским женщинам

"5 утра.Украина", из открытых источников

"Чувствую к тебе мяту" — первый спектакль, рассказывающий о том, как дружба порождает любовь, а любовь ненависть. Это история о жизни двух женщин, ставших подругами во время войны. Главные роли, к слову, исполнили украинские актрисы Нина Захарова и Катерина Васюкова.

Спектакль "Жизнь на случай войны" представляет собой некого рода инструкцию по выживанию во время военного конфликта. Известно, что основная часть актеров – украинцы, сбежавшие в Куявско-Поморском воеводство Польши после российского вторжения.

Третий спектакль получил краткое название "05:00. UA". Данная театральная постановка вызвала наибольший ажиотаж среди зрителей. Главной темой спектакля стали женщины, которые подверглись пыткам, изнасилованиям и запугиваниям со стороны российских оккупантов. 

Известно, что премьера спектакля "5 часов. UA" состоится 15 декабря (четверг) в 20:00, а "Жизнь на случай войны" — 16 декабря (пятница) в 20:00 в театре Лазня Нова. Билеты можно будет приобрести на сайте местного концертного агентства.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше поддержали предложение оппозиции о выделении финансовой помощи Украине в размере 23 миллионов злотых (порядка 180 миллионов гривен). Инициатива получила поддержку всех политических сил Польши. Известно, что в распоряжение местных бюджетов денежные средства поступят лишь в следующем месяце, январе 2023 года. 



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Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29248582,krzywda-kobiet-podczas-wojny-boska-komedia-gra-dla-ukrainy.html?_ga=2.125107982.569945017.1670825288-299088472.1667395130
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