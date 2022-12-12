«Жизнь на случай войны»: в Польше стартовал театральный проект, посвященный украинским женщинам

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
В рамках Международного театрального фестиваля "Божественная
комедия" в Польше стартовал проект "Мы реагируем. Украина". Речь идет о трех
театральных спектаклях, каждый из которых рассказывает об ужасах войны в
Украине, в частности о жизни украинских женщин во время оккупации.
"5 утра.Украина", из открытых источников
"Чувствую к тебе мяту" — первый спектакль, рассказывающий о
том, как дружба порождает любовь, а любовь ненависть. Это история о жизни двух
женщин, ставших подругами во время войны. Главные роли, к слову, исполнили
украинские актрисы Нина Захарова и Катерина Васюкова.
Спектакль "Жизнь на случай войны" представляет собой некого
рода инструкцию по выживанию во время военного конфликта. Известно, что
основная часть актеров – украинцы, сбежавшие в Куявско-Поморском воеводство
Польши после российского вторжения.
Третий спектакль получил краткое название "05:00. UA".
Данная театральная постановка вызвала наибольший ажиотаж среди зрителей. Главной
темой спектакля стали женщины, которые подверглись пыткам, изнасилованиям и
запугиваниям со стороны российских оккупантов.
Известно, что премьера спектакля "5 часов. UA" состоится 15 декабря (четверг) в 20:00,
а "Жизнь на случай войны" — 16 декабря (пятница) в 20:00 в театре Лазня Нова. Билеты
можно будет приобрести на сайте местного концертного агентства.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Польше поддержали предложение оппозиции о
выделении финансовой помощи Украине в размере 23 миллионов злотых (порядка 180
миллионов гривен). Инициатива получила поддержку всех политических сил Польши. Известно,
что в распоряжение местных бюджетов денежные средства поступят лишь в следующем
месяце, январе 2023 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости