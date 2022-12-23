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"Знайте, украинцы, я буду с вами до конца": Польша продолжает нести потери на войне в Украине

Янушу был 41 год, у него осталась дочь и жена-украинка

сегодня, 08:52
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша одна из немногих стран, которая поддержала Украину в самый трудный для нее момент. Речь идет не только о предоставлении гуманитарной и финансовой помощи, речь о том, что в Украине каждый месяц на поле боя погибают поляки, бросившие мирную и стабильную жизнь, чтобы помочь соседям одолеть путинских оккупантов. Наше издание неоднократно писало о гражданах Польши, которые отдали жизнь, защищая независимость Украины. К сожалению, число погибших лишь растет. Так, к примеру, вчера в Подкарпатском воеводстве родные и близкие простились с еще одним Героем, павшим во время вражеской бомбардировки. Януш Шеремет записался в интернациональный легион ВСУ еще в самом начале войны, однако дожить до долгожданной победы мужчине не удалось, он погиб в начале этого месяца, 4 декабря. 

"Знайте, украинцы, я буду с вами до конца": Польша продолжает нести потери на войне в Украине

Януш Шеремет (в центре), из открытых источников


Януш Шеремет, он же "Козак", родился и вырос в населенном пункте Дынов. С юных лет он начал увлекаться темой казачества, много читал об украинской культуре, всегда с уважением относился ко всем украинцам, проживающим в Польше еще задолго до войны. По имеющимся данным, его дочь была рождена в Украине, поэтому, как только началась война, он перевез семью жены к себе на Родину, после чего отправился воевать. 


"Я все для себя решил. Я записался в интернациональный легион ВСУ. Сегодня начинается моя война. Знайте, украинцы, я буду с вами до конца, я вас люблю. Я буду бороться за независимость Украины, за ее свободу и территории", — написал Януш на своей странице в социальных сетях за день до отъезда в Украину. 


Напомним, ранее мы сообщали, что на разбомбленном здании в Харькове повесили картины художника из Вроцлава. Мировые СМИ успели назвать этот подарок символом дружбы между Украиной и Польшей.



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Источник: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,29290524,dzis-pogrzeb-janusza-szeremety-kozak-zginal-na-froncie-w.html?_ga=2.11658102.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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