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Алжир накрыла апокалиптическая песчаная буря (Невероятное видео)

Фотограф из Алжира снял невероятные кадры красной песчаной бури

сегодня, 10:52
Автор:

Кириєнко Анна








На Алжир налетел сильный ветер, который поднял большое количество пыли и песка. О природном явлении сообщило издание The Watchers.

Алжир накрыла апокалиптическая песчаная буря (Невероятное видео)

Фотографу удалось заснять невероятную песчаную бурю. Фото: meme-arsenal.com

Ветер поднялся в районе Айн-Сефра, провинции Наама. Пылевая буря создала практически нулевую видимость. В то же время небо стало ярко красным.

Необычное явление успел зафиксировать фотограф Карим Бушетат. По его словам, пылевая буря поднялась в 17:45 по местному времени. Явление продолжалось почти час.

На записи практически нельзя разобрать местность. Видео напоминает кадры из постапокалиптического фильма.


Стоит отметить, что пылевая буря — атмосферное явление в виде переноса пыли (больших количеств пыли, частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров с заметным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъем пыли (песка) в воздух и одновременно его оседания на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдаленные предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.

Напомним, что пещерный комплекс Могао в Китае закрыли за стихийного бедствия. Храмовый комплекс Могао в городе Дуньхуан был закрыт по причине того, что на регион обрушилась сильнейшая песчаная буря за последние 10 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что Землю накроет трехдневная магнитная буря, которую следует ожидать со вторника, 25 мая, по четверг, 27 мая. Всплеск 25 мая не будет мощным, а бури в следующие два дня достигнут уровня G1 и будут ощутимыми. В период солнечной активности может возникать головокружение, головная боль, повышенное давление, боли в мышцах или суставах, раздражительность и другие неприятные симптомы. Подробности узнавайте здесь.



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Источник: https://watchers.news/2021/05/24/dust-storm-blood-red-sky-ain-sefra-algeria-may-23-2021/
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