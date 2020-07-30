Арест наемников ЧВК Вагнера: в Беларуси ищут еще 200 боевиков, которые планируют теракт

В Беларуси против 33 задержанных российских наемников частной военной компании Вагнера возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков в трансляции белорусского бюро "Радио Свобода".

Сначала Равков отметил, что уголовное дело открыли по "290-какой-то" статье, но впоследствии уточнил, что речь идет о подготовке к террористическому акту. Задержанных наемников пока допрашивают. Он добавил, что кроме 33 задержанных, около 200 других наемников находятся на территории Беларуси. Их продолжают искать.

На вопрос журналистов, кто позвал наемников в Беларусь, Равков ответил, что пока не знает.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вчера в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании Вагнера. В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений. При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

Отметим, пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера", контроль усилят и на границе с РФ.

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