Армения обвинила Азербайджан во лжи

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Ольга Чародий
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в
ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о
том, что Азербайджан передал армянской
стороне всех военнопленных, взятых в плен в ходе войны в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба Армении.
Анна Нагдалян (фото из открытых источников)
По данным армянской стороны Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека.
Напомним, в Армении сейчас достаточно напряженная атмосфера. Страна находится на пороге гражданской войны. Все началось с того, что генеральний штаб Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Такое желание генштаб выразил после снятия с должности первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна. В свою очередь Никол Пашинян назвал это заявление попыткой государственного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспарян. Как сообщают Легитимному анонимные источники, Пашинян не планирует избавляться власти и оставлять свои полномочия. На улицах уже собрались как сторонники Пашиняна, так и оппоненты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку только при одном условии. Глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ.
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