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Армения обвинила Азербайджан во лжи

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала ложью заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении

сегодня, 02:23
Автор:

Ольга Чародий

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что Азербайджан передал  армянской стороне всех военнопленных, взятых в плен в ходе войны в Арцахе.  Об этом сообщает пресс-служба Армении.

Армения обвинила Азербайджан во лжи

Анна Нагдалян (фото из открытых источников)

"Это очередная ложь азербайджанской стороны по этому актуальному гуманитарному вопросу. Заявление главы МИД Азербайджана противоречит другим соответствующим органам этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

По данным армянской стороны Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в Армении сейчас достаточно напряженная атмосфера. Страна находится на пороге гражданской войны. Все началось с того, что генеральний штаб Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Такое желание генштаб выразил после снятия с должности первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна.   В свою очередь Никол Пашинян назвал это заявление попыткой государственного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспарян. Как сообщают Легитимному анонимные источники, Пашинян не планирует избавляться власти и оставлять свои полномочия. На улицах уже собрались как сторонники Пашиняна, так и оппоненты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку только при одном условии. Глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ.



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