Армянский народ на согласен со сдачей Карабаха и требует отставки премьера - начались массовые протесты

Оппозиция Армении собрала в столице страны митинг, к которому присоединились и жители города и страны. На данный момент количество вышедших на мирную акцию протеста достигло 17 тыс человек. Люди собрались в центре Еревана и двинулись к зданию парламента, выкрикивая главное требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянские средства массовой информации подчеркивают, что в условиях военного положения массовые собрания были запрещены властями Армении, что не помешало людям собраться. На данный момент на улицах города возросло количество правоохранителей. Сообщается о первых задержаниях протестующих.

Так, представители оппозиционной партии "Процветающая Армения" сообщают о задержании лидера партии Наира Зограбяна. По словам его однопартийцев, ему якобы предъявлено обвинение в попытке государственного переворота.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал "невыразимо тягостное соглашение" с Россией и Азербайджаном, чтобы закончить войну за спорную территорию Нагорного Карабаха, всего через несколько часов после того, как азербайджанские власти заявили о том, что захватили стратегически важный город региона Шуша.





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