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Без билетов хотели лететь в Британию: пассажиры пинками выгоняли из самолета россиян

Двое россиян нелегально попали в самолет, следовавший из Мексики в Великобританию

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Два россиянина нелегально прошли на борт самолета, направлявшегося из Мексики в британский Манчестер. Они отказались покинуть самолет и стали провокаторами потасовки. После длительной задержки вылета агрессивные безбилетники были принудительно выдворены. Об этом сообщает британское медиа Manchester Evening News.

Без билетов хотели лететь в Британию: пассажиры пинками выгоняли из самолета россиян

Россиян выгнали из самолета (фото из открытых источников)

 Воздушный лайнер уже должен был взлететь, как внезапно повернул на взлетную полосу, командир сообщил, что обнаружены два "зайца" на борту — без билета, визы или документов, разрешающих въезд в Британию.

Нарушители из России отказались покидать салон, тогда пассажиры начали драться. Пассажтров просили "убрать все телефоны и не снимать происходящее на видео",- рассказала 54-летняя Анна-Мари Уоттерс из Весфоттона, возвращавшаяся с семьей в Британию.

Она сообщила, что из-за войны между РФ и Украиной многие присутствующие паниковали, еще другие "спускали свой багаж с высоты, это было ужасно".

Один из пилотов пришел, чтобы поговорить с пострадавшими путешественниками. По причине инцидента вылет задержался на два часа.

Британка сказала, что члены экипажа потратили почти пол часа, чтобы выпроводить россиян-нелегалов с борта воздушного судна. Позже служба безопасности обнаружила подозрительный пакет, и ее специалисты потратили еще 15 минут, выясняя, что там. Находка – оказалась "электронной сигаретой".

Представители авиакомпании TUI отреагировали на произошедшее и извинились перед пассажирами самолета за кучу неудобств, произошедших из-за выходок нарушителей из РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в какой из стран ЕС россиянам не будут давать визу.



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Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/mothers-horror-two-russian-passengers-24358600?_ga=2.251140613.2072738331.1656585111-892940819.1653553567
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