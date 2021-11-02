Болгария усилила защиту границ из-за нелегальных мигрантов

Министерство обороны Болгарии усилило государственную границу с Грецией и Турцией несколькими сотнями военнослужащих и несколькими десятками военных автомобилей. Об этом сообщает болгарское государственное агентство БТА. Более 350 военных и 40 военных машин в Болгарии отправили для усиления охраны государственной границы на участках с Грецией и Турцией. В настоящее время военнослужащие 61-й Стрямской и 2-й Тунджанской бригад двух мотопехотных сообщений проводят совместные патрулирования с пограничной полицией.

Болгария - фото из открытых источников

Также военнослужащие 55-го инженерного полка с привлечением семи специализированных автомобилей ремонтируют забор и близлежащие территории на участке границы с Турцией. Глава министерства обороны страны Георгий Панайотов подчеркнул, что с июля этого года возросло количество мигрантов, прибывающих в Болгарию с юга, в частности, из Греции и Турции.

Напомним, власти Болгарии несколько изменили требования въезда для украинских туристов в период с 1 июня по 31 июля 2021 года. Данную информацию предоставил консульский отдел посольства Украины в Республике Болгария на странице в Facebook. Так дипломаты предупреждают об изменениях при пересечении границы. Прежде всего для въезда украинцы должны предоставить один из установленных документов. Туристы могут показать сертификат вакцинации, подтверждающий прохождение полного курса. В документе должно быть указано личные данные гражданина, дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал. Еще один документ, который будут принимать на границе — сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. Быстрый антигенный тест — за 48 часов до въезда в страну.

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