Современный мир очутился в точке беспрецедентной турбулентности. Эксперты глобальных рисков все чаще отмечают, что следующее пятилетие станет испытанием на прочность для всего международного порядка. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта о трех худших сценариях для человечества на ближайшие 5 лет.

Угрозы для мира. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT отмечает, что мир войдет в фазу управляемой нестабильности. Скорее всего, катастрофы не будут единичными, а будут накладываться друг на друга. Локальные войны останутся постоянным риском. Климатические изменения усилят давление на продовольствие и миграцию. Технологии ИИ и биоинженерии станут двойным фактором: они либо снизят риски из-за инновации, либо усилят их в случае слабого регулирования. Решающим станет уровень международной координации и способности государств согласовывать правила игры.

Чат-бот Gemini считает, что самой большой угрозой является не отдельный катаклизм, а эффект домино. Наиболее вероятным среди худших сценариев синхронное обострение геополитического противостояния и масштабных кибервойн. Если ведущие государства не найдут компромисс в области цифровой безопасности и ограничения военных технологий, мир столкнется с хаотизацией международных отношений уже к 2030 году. Разрушение глобальных цепей поставок через кибератаки спровоцирует экономический упадок и волны миграции, дестабилизирующие даже развитые страны. Главный риск состоит в потере управляемости процессами. Мир должен действовать на опережение, ведь время для дипломатических маневров стремительно исчерпывается.

Чат-бот Deepseek отмечает, что основным катализатором кризисов будет оставаться именно геополитический фактор. Если крупные игроки не смогут найти компромисс, конфликты разрушат глобальные цепи поставок продовольствия и энергии, спровоцировав продовольственный кризис. Худший сценарий состоит в том, что климатические катастрофы, войны и новые вспышки болезней наложатся друг на друга, образовав мультикризис, который человечество не способно преодолеть из-за потери доверия и институционального кризиса. Преодоление угроз требует немедленного и скоординированного действия.

Чат-бот Grok прогнозирует, что ближайшие пять лет станут периодом испытаний, где вероятность серьезного кризиса достигает 40-50%. Наиболее опасным представляется сочетание геополитики и технологий: локальные конфликты могут перерасти в глобальные из-за киберугроз и ИИ. Климат окажет давление на более бедные регионы, вызывая миграционные волны. Однако полный коллапс человечества чат-бот не прогнозирует благодаря адаптивности обществ и технологическому прогрессу. Положительный сценарий возможен, если лидеры мира инвестируют в дипломатию, регулирование ИИ и зеленые технологии.

В заключении — ближайшие 5 лет не несут одного доминирующего риска, а формируют многоуровневую систему кризисов. Речь идет о сочетании геополитического напряжения, климатических изменений, технологических вызовов и ослаблении международных институтов. Наиболее опасным является не отдельный фактор, а их наложение. Войны, киберконфликты и технологические сбои способны усиливать друг друга, создавая эффект домино в экономике и безопасности. В то же время, полный глобальный коллапс не выглядит неизбежным сценарием — мировые системы остаются достаточно инерционными и адаптивными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие потрясения ожидают мира в ближайшие 3 года.



