Сучасний світ опинився у точці безпрецедентної турбулентності. Експерти з глобальних ризиків усе частіше зазначають, що наступне п'ятиріччя стане випробуванням на міцність для всього міжнародного порядку. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту про три найгірші сценарії для людства на найближчі 5 років.

Загрози для світу. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT зазначає, що світ увійде у фазу керованої нестабільності. Найімовірніше, катастрофи не будуть одиничними, а накладатимуться одна на одну. Локальні війни залишаться постійним ризиком. Кліматичні зміни посилять тиск на продовольство та міграцію. Технології ШІ та біоінженерії стануть подвійним фактором: вони або зменшать ризики через інновації, або підсилять їх у разі слабкого регулювання. Вирішальним стане рівень міжнародної координації та здатність держав узгоджувати правила гри.

Чат-бот Gemini вважає, що найбільшою загрозою є не окремий катаклізм, а ефект доміно. Найбільш вірогідним серед найгірших сценаріїв є синхронне загострення геополітичного протистояння та масштабних кібервійн. Якщо провідні держави не знайдуть компромісу у сфері цифрової безпеки та обмеження військових технологій, світ зіткнеться з хаотизацією міжнародних відносин вже до 2030 року. Руйнація глобальних ланцюгів постачання через кібератаки спровокує економічний занепад і хвилі міграції, які дестабілізують навіть розвинені країни. Головний ризик полягає у втраті керованості процесами. Світ має діяти на випередження, адже час для дипломатичних маневрів стрімко вичерпується.

Чат-бот Deepseek зауважує, що основним каталізатором криз залишатиметься саме геополітичний фактор. Якщо великі гравці не зможуть знайти компроміс, конфлікти зруйнують глобальні ланцюги постачання продовольства та енергії, спровокувавши продовольчу кризу. Найгірший сценарій полягає в тому, що кліматичні катастрофи, війни та нові спалахи хвороб накладуться одна на одну, утворивши мультикризу, яку людство не здатне подолати через втрату довіри та інституційну кризу. Подолання загроз потребує негайної та скоординованої дії.

Чат-бот Grok прогнозує, що найближчі 5 років стануть періодом випробувань, де ймовірність серйозної кризи сягає 40-50%. Найнебезпечнішим видається поєднання геополітики та технологій: локальні конфлікти можуть перерости в глобальні через кіберзагрози та ШІ. Клімат додасть тиску на бідніші регіони, викликаючи міграційні хвилі. Однак повного колапсу людства чат-бот не прогнозує завдяки адаптивності суспільств і технологічному прогресу. Позитивний сценарій можливий, якщо лідери світу інвестують у дипломатію, регулювання ШІ та зелені технології.

У висновку — найближчі 5 років не несуть одного домінуючого ризику, натомість формують багаторівневу систему криз. Йдеться про поєднання геополітичної напруги, кліматичних змін, технологічних викликів та ослаблення міжнародних інституцій. Найбільш небезпечним є не окремий фактор, а їх накладання. Війни, кіберконфлікти та технологічні збої здатні взаємно підсилювати один одного, створюючи ефект доміно в економіці та безпеці. Водночас повний глобальний колапс не виглядає неминучим сценарієм — світові системи залишаються достатньо інерційними та адаптивними.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які потрясіння очікують на світ у найближчі 3 роки.



