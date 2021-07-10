Бывшие военнослужащие Колумбии причастны к убийству президента Гаити: чему может привести убийство Моиза

Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано. К чему может привести убийство Моиза? Кто в этом может быть заинтересован? Какова роль США в происходящем? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Бывшие военнослужащие Колумбии (фото из открытых источников)

Преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Александр Мишин напоминает, что Гаити – беднейшее и наиболее проблемное государство Карибского бассейна, живущее очень богатой политической жизнью, ведь именно с данной страны началась деколонизация Латинской Америки.

"Тяжелое наследие дювальеризма, и последовавшие после него внутриполитические катаклизмы, помноженные на экономическую отсталость и частые природные катастрофы, такие как землетрясения и ураганы, делают из Гаити настоящее несостоявшееся государство. В стране уже много лет идет настоящая война всех против всех, и простые гаитянцы отчаянно ведут борьбу за физическое выживание", — отмечает эксперт.

По его словам, правление убитого президента Жовенеля Моиза вписывается в эту модель безысходности.

"Моиз был бизнесменом, а также ставленником бывшего президента Мишеля Мартейи и партии "Тет Кале". Его приход к власти сопровождался политическими интригами и манипуляциями с голосами избирателей, — рассказывает Александр Мишин. — В итоге он смог избраться на президентский пост лишь со второй попытки в 2017 году, набрав 55,6% голосов. Но явка была лишь 21%. Иными словами, в действительности уровень его поддержки — на уровне 10%. То есть, уже на старте правления Моиз рассматривался как условно легитимный президент Гаити. Из-за судебных разбирательств на пост главы государства он вступил с годичным запозданием, что породило волну протестного движения, лидеры которого утверждают об истечении срока его полномочий еще в феврале 2021 года".

Гаитянский политический кризис усугубляется отсутствие в стране избранного парламента, продолжает эксперт. Ведь полномочья Палаты депутатов истекли в 2019 году, а выборы проведены не были.

"Кроме того, Моиз провел чистки в Верховном Суде, глава суда недавно умер от COVID-19, а правительство не имеет постоянного премьера и работает в режиме ручного управления со стороны президента. Даже должность временного премьера оспаривается, — подчеркивает Александр Мишин. — Фактически Моиз создал в республике коррупционный квазидиктаторский режим, совместив в своих руках функции всех ветвей власти. На этом фоне он планировал внести поправки в конституцию 1987 года, которые должны были отменить верхнюю палату парламента Сенат, а также пост премьер-министра, передав его функции президенту".

Эксперт отмечает, что учитывая специфику текущей политической культуры Гаити, Моиз опирался на силовиков и различные уличные банды в Порт-о-Пренсе и на уровне департаментов.

"В стране царило беззаконие и людей часто похищали с целью выкупа, а если его не получали, то убивали. Однако в рядах банд также возникла фронда, — акцентирует Александр Мишин. — В частности, лидер крупнейшего преступного альянса "G9 an Fanmi" Джимми Черизье в феврале 2021 года объявил начало "революции" против Моиза. По факту всё шло к свержению. После гибели Моиза будет обострение борьбы за власть между различными группировками, банды будут осуществлять передел сфер влияния. Это приведет к новому витку политической нестабильности и неуправляемости. Многое будет зависеть от способности временных властей достойно провести намеченные на осень выборы парламента и президента. Но учитывая текущее состояние дел в стране, это будет крайне сложно".

Говоря о силах, заинтересованных в убийстве Моиза, эксперт отметил, что у того было много политических врагов внутри страны. И нельзя исключать факт предательства в рядах его близкого окружения, что кто-то помог иностранным наемникам.

"На международной арене правительство Гаити вызывало раздражение у Китая, ведь оно отказывается следовать политике "одного Китая" и признает независимость Тайваня. Но кто стоит за планированием и организацией однозначно сказать пока сложно, — признался Александр Мишин. — США не выгодна дестабилизация Гаити, ведь это может породить новые крайне не желательные для администрации Джо Байдена потоки нелегальных мигрантов, которые устремятся в направлении Флориды и американо-мексиканской границы. Можно предположить, что гаитянская карта разыгрывается Пекином в текущем американо-китайском противостояний".

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что убийство президента Гаити является следствием социально-экономического и политического кризиса, который продолжается в стране с 2018 года.

"Именно тогда Гаити охватили протесты и беспорядки из-за роста цен на топливо, обусловленные кризисом в Венесуэле и прекращением поставок нефтепродуктов из этой страны. Здесь сыграл роль своеобразный эффект домино в Карибском бассейне. К топливному кризису добавилось недовольство населения от коррупции и нецелевого использования иностранных займов, что вылилось в требования отставки руководства страны и требования о создании переходного правительства", — рассказывает Денис Москалик.

По его словам, оппозиционные силы потерпели неудачу и столкнулись с арестами. А в 2019 году Моиз ухудшил ситуацию, поскольку не смог провести выборы законодательных органов, установив взамен свое прямое правление указами, что прямо противоречит конституции страны.

"Кроме того, в 2021 Моиз отказался проводить президентские выборы, мотивируя это тем, что реально он вступил в свою должность в 2017-м, а значит выборы должны быть не ранее 2022го. Это вылилось в новую волну протестов минувшей зимой. Они также были подавлены. По сути, в стране был установлен коррумпированный диктаторский режим. Оппозиция отказалась от переговоров с президентом, и заявила, что требует только его немедленной отставки. Тот отказался уходить. И его физическое устранение – в какой-то мере ожидаемый шаг", — считает эксперт.

Кроме проблем во внутренней политике, Моиз, по словам Дениса Москалика, успел создать ряд проблем на внешней арене. В частности, поссорившись с США, приобщившись к хищению займов из Венесуэлы и пойдя на определенные рискованные контакты в Тайванем, что вызвало нервную реакцию со стороны Пекина.

"В целом и внутренние, и внешние игроки были заинтересованы в скорейшем отстранении президента Гаити. Любыми методами, — акцентирует эксперт. – Теперь Гаити ждет очередной этап политического кризиса. Премьер-министр Клод Жозеф, соратник Моиза, может попытаться захватить власть. В то же время, наконец, создаются возможности для перевыборов, которые вероятно и были целью нынешнего убийства. И если соратники Моиза попытаются пойти на контакт с оппозицией и организуют относительно прозрачные выборы президента и парламента, это создаст возможности для выхода из кризиса".

Напомним, з адержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.

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