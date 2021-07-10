Бывшие военнослужащие Колумбии причастны к убийству президента Гаити: чему может привести убийство Моиза

Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к
убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр национальной
обороны южноамериканской республики Диего Молано. К чему может привести убийство Моиза? Кто в этом может
быть заинтересован? Какова роль США в происходящем? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Бывшие военнослужащие Колумбии (фото из открытых источников)
Преподаватель Института международных отношений КНУ имени
Тараса Шевченко, кандидат политических наук Александр Мишин напоминает, что
Гаити – беднейшее и наиболее проблемное государство Карибского бассейна,
живущее очень богатой политической жизнью, ведь именно с данной страны началась
деколонизация Латинской Америки.
"Тяжелое наследие дювальеризма, и последовавшие после него
внутриполитические катаклизмы, помноженные на экономическую отсталость и частые
природные катастрофы, такие как землетрясения и ураганы, делают из Гаити
настоящее несостоявшееся государство. В стране уже много лет идет настоящая
война всех против всех, и простые гаитянцы отчаянно ведут борьбу за физическое
выживание", — отмечает эксперт.
По его словам, правление убитого президента Жовенеля Моиза
вписывается в эту модель безысходности.
"Моиз был бизнесменом, а также ставленником бывшего
президента Мишеля Мартейи и партии "Тет Кале". Его приход к власти
сопровождался политическими интригами и манипуляциями с голосами избирателей, —
рассказывает Александр Мишин. — В итоге он смог избраться на президентский пост
лишь со второй попытки в 2017 году, набрав 55,6% голосов. Но явка была лишь
21%. Иными словами, в действительности уровень его поддержки — на уровне 10%.
То есть, уже на старте правления Моиз рассматривался как условно легитимный
президент Гаити. Из-за судебных разбирательств на пост главы государства он
вступил с годичным запозданием, что породило волну протестного движения, лидеры
которого утверждают об истечении срока его полномочий еще в феврале 2021 года".
Гаитянский политический кризис усугубляется отсутствие в
стране избранного парламента, продолжает эксперт. Ведь полномочья Палаты
депутатов истекли в 2019 году, а выборы проведены не были.
"Кроме того, Моиз провел чистки в Верховном Суде, глава суда
недавно умер от COVID-19, а правительство не имеет постоянного премьера и
работает в режиме ручного управления со стороны президента. Даже должность
временного премьера оспаривается, — подчеркивает Александр Мишин. — Фактически
Моиз создал в республике коррупционный квазидиктаторский режим, совместив в
своих руках функции всех ветвей власти. На этом фоне он планировал внести
поправки в конституцию 1987 года, которые должны были отменить верхнюю палату
парламента Сенат, а также пост премьер-министра, передав его функции
президенту".
Эксперт отмечает, что учитывая специфику текущей политической
культуры Гаити, Моиз опирался на силовиков и различные уличные банды в
Порт-о-Пренсе и на уровне департаментов.
"В стране царило беззаконие и людей часто похищали с целью
выкупа, а если его не получали, то убивали. Однако в рядах банд также возникла
фронда, — акцентирует Александр Мишин. — В частности, лидер крупнейшего
преступного альянса "G9 an Fanmi" Джимми Черизье в феврале 2021 года объявил
начало "революции" против Моиза. По факту всё шло к свержению. После гибели
Моиза будет обострение борьбы за власть между различными группировками, банды
будут осуществлять передел сфер влияния. Это приведет к новому витку
политической нестабильности и неуправляемости. Многое будет зависеть от
способности временных властей достойно провести намеченные на осень выборы
парламента и президента. Но учитывая текущее состояние дел в стране, это будет
крайне сложно".
Говоря о силах, заинтересованных в убийстве Моиза, эксперт
отметил, что у того было много политических врагов внутри страны. И нельзя
исключать факт предательства в рядах его близкого окружения, что кто-то помог
иностранным наемникам.
"На международной арене правительство Гаити вызывало
раздражение у Китая, ведь оно отказывается следовать политике "одного Китая" и
признает независимость Тайваня. Но кто стоит за планированием и организацией
однозначно сказать пока сложно, — признался Александр Мишин. — США не выгодна
дестабилизация Гаити, ведь это может породить новые крайне не желательные для
администрации Джо Байдена потоки нелегальных мигрантов, которые устремятся в
направлении Флориды и американо-мексиканской границы. Можно предположить, что
гаитянская карта разыгрывается Пекином в текущем американо-китайском
противостояний".
Координатор направления международной политики Центра
политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что
убийство президента Гаити является следствием социально-экономического и
политического кризиса, который продолжается в стране с 2018 года.
"Именно тогда Гаити охватили протесты и беспорядки из-за
роста цен на топливо, обусловленные кризисом в Венесуэле и прекращением
поставок нефтепродуктов из этой страны. Здесь сыграл роль своеобразный эффект
домино в Карибском бассейне. К топливному кризису добавилось недовольство
населения от коррупции и нецелевого использования иностранных займов, что
вылилось в требования отставки руководства страны и требования о создании
переходного правительства", — рассказывает Денис Москалик.
По его словам, оппозиционные силы потерпели неудачу и
столкнулись с арестами. А в 2019 году Моиз ухудшил ситуацию, поскольку не смог
провести выборы законодательных органов, установив взамен свое прямое правление
указами, что прямо противоречит конституции страны.
"Кроме того, в 2021 Моиз отказался проводить президентские
выборы, мотивируя это тем, что реально он вступил в свою должность в 2017-м, а
значит выборы должны быть не ранее 2022го. Это вылилось в новую волну протестов
минувшей зимой. Они также были подавлены. По сути, в стране был установлен
коррумпированный диктаторский режим. Оппозиция отказалась от переговоров с
президентом, и заявила, что требует только его немедленной отставки. Тот
отказался уходить. И его физическое устранение – в какой-то мере ожидаемый
шаг", — считает эксперт.
Кроме проблем во внутренней политике, Моиз, по словам Дениса
Москалика, успел создать ряд проблем на внешней арене. В частности,
поссорившись с США, приобщившись к хищению займов из Венесуэлы и пойдя на
определенные рискованные контакты в Тайванем, что вызвало нервную реакцию со
стороны Пекина.
"В целом и внутренние, и внешние игроки были заинтересованы в
скорейшем отстранении президента Гаити. Любыми методами, — акцентирует эксперт.
– Теперь Гаити ждет очередной этап политического кризиса. Премьер-министр Клод
Жозеф, соратник Моиза, может попытаться захватить власть. В то же время,
наконец, создаются возможности для перевыборов, которые вероятно и были целью
нынешнего убийства. И если соратники Моиза попытаются пойти на контакт с
оппозицией и организуют относительно прозрачные выборы президента и парламента,
это создаст возможности для выхода из кризиса".
Напомним, задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
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