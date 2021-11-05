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День мертвых женщин: в Мексике сотни участниц выступили против насилия

По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2020 году в Мексике было убито 975 женщин

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий
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В Мехико (Мексика) сотни женщин вышли на акцию протеста и прошли шествием по улицам столицы, чтобы привлечь внимание к случаям убийства женщин. Они шли с чёрными крестами в руках. На каждом было фото убитой женщины и ее имя. Об этом сообщает BBC. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2020 году в Мексике было убито 975 женщин. Ни одно дело не доведено до суда. С января по сентябрь 2021 года – убиты 762 женщины. По мнению правозащитников, расследуя такие преступления следует учитывать, что женщины могли убивать именно из-за гендерной принадлежности. "Мы — ваш голос", — скандировали участники протеста и зачитывали в мегафон имена убитых женщин.

День мертвых женщин: в Мексике сотни участниц выступили против насилия

Митинг - фото из открытых источников


Одна из участниц, Консуэло Мартинес, рассказала, что ее дочь Викторию убил гражданский мужчина, но он до сих пор не наказан.


"Каждый крест — это случай, это история, это боль... Мы требуем от правительства действовать... Мы требуем справедливости и правды для каждой из погибших женщин".


До этого министерша безопасности Мексики Роза Исаэлла Родригес заявила, что правительство инициировало открытие 73 офисов для помощи пострадавшим от насилия женщинам. В Мексике, по официальным данным, после открытия первых таких офисов в стране увеличилось количество сообщений о домашнем насилии на 30%. Аналогичная акция протеста была в Мексике и в прошлом. Тогда между женщинами и полицейскими начались стычки. Участницы открыто критиковали президента страны Лопеса Обрадора, не поддерживавшего движение против насилия в отношении женщин.


Напомним, в Австралии государство будет платить компенсацию женщинам и мужчинам, которые ушли от домашнего тирана или абьюзера. Сумма выплат составит пять тысяч австралийских долларов. Об этом сообщает CNN. Правительство страны внедрило такую программу поддержки. Выплата средств компенсации будет проводиться один раз жертвам домашнего насилия. Хотя юристы считают, что это не решит проблему с домашним насилием в государстве, однако поможет тем, кто страдает решиться разорвать отношения. Выплаты будут осуществляться не только наличными, из бюджета могут оплатить другие платежи, касающиеся детей, их образования. Впрочем, сумма для всех одинакова. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявку на компенсацию.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59162501
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