Доверие к автократическому режиму растет, а демократия теряет благосклонность – результаты опроса

Доверие общественности к демократическим правительствам упало до новых минимумов из-за их средств преодоления пандемии и на фоне распространенного чувства экономического пессимизма, показал глобальный опрос. Об этом сообщает Reuters.

Посетители наблюдают за церемонией поднятия флага на годовщину основания Коммунистической партии Китая - Reuters

Барометр Edelman Trust Barometer, который в течение двух десятилетий опрашивал тысячи людей по поводу доверия к своим правительствам, СМИ, бизнесу и неправительственным организациям, наоборот, показал рост показателей в нескольких автократических государствах, в частности в Китае.

Барометр также подчеркнул, что благодаря своей роли в разработке вакцин, создании рабочих мест и практике розничной торговли бизнес сохранил высокий уровень доверия во всем мире.

"У нас действительно есть крах доверия к демократии", – сказал Ричард Эдельман, чья коммуникационная группа Edelman опубликовала опрос более 36 тысяч респондентов в 28 странах, опрошенных с 1 по 24 ноября прошлого года.

Больше всего потери доверия населения за последний год понесли правительства в Германии, где уровень доверия упал на 7 пунктов до 46, Австралии на 53 (-6), Нидерландах на 57 (-6), Южной Корее на 42 (-5) и Соединенных Штатах на 43 (-5).

В то же время доверие общества к институтам в Китае составило 83%, что на 11 пунктов больше, 76% в Объединенных Арабских Эмиратах (9) и 66% в Таиланде (5).

Триллионы долларов стимулов, потраченных богатейшими странами мира на поддержку своих экономик через пандемию, не смогли внушить устойчивое чувство уверенности, свидетельствует опрос.

В Японии только 15% людей верили, что им и их семьям станет лучше через пять лет.

Но в Китае почти две трети были настроены с оптимизмом по своему экономическому состоянию, а 80% индийцев верили, что им будет лучше cпустя пять лет.

Эдельман сказал, что более высокий уровень доверия населения Китая связан не только с экономическим восприятием, но и с большим ощущением предсказуемости китайской политики, не в последнюю очередь по пандемии.

"Я думаю, что существует согласованность между тем, что сделано и сказано... У них был лучший опыт борьбы с COVID, чем, например, в США", — отмечает Ричард Эдельман.

Результаты последнего опроса Edelman созвучны его выводам последних лет, свидетельствующим о росте разочарования в капитализме, политическом руководстве и СМИ.

На этот раз беспокойство по поводу "фейковых новостей" достигло наивысшего уровня: три четверти респондентов во всем мире обеспокоены тем, что их "используют как оружие". Среди опасений общества изменение климата теперь стоит сразу за потерей работы как основной проблемой.

Как сообщали ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными. Таким образом, прогнозов, когда завершится пандемия, сделать невозможно.

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