Эфиопии грозит масштабный голод из-за сильной засухи

Эфиопия, уже борющаяся с гуманитарными проблемами, вызванными гражданской войной, скоро может пострадать от нового кризиса — сильной засухи, которая уже поразила большую часть юга и северо-востока страны. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian. Окружность плеча 2-летней Нимо Абди Дух всего 12 см. Она еще не понимает, что значит этот показатель. Тем не менее, он многое может рассказать врачам, которые будут заниматься лечением Нимы, ведь девочка, как и многие другие дети из засушливых районов, уже страдают из-за недоедания.

Эфиопия - фото из открытых источников

“Мы страдаем от засухи. У нас нет молока для детей. Мой ребенок болен из-за недоедания… А это все происходит из-за засухи”, – рассказала мама девочки Шемс Дайр.

По оценкам специалистов, к середине марта почти 7 миллионов жителей пострадавших районов Эфиопии будут нуждаться в гуманитарной помощи. По данным ЮНИСЕФ, почти 850 000 детей из таких районов будут недоедать из-за засухи, конфликтов и экономического спада.

Как рассказал региональный директор ЮНИСЕФ Джанфранко Ротильяно, у Эфиопии не было трех дождливых сезонов подряд. И если до апреля ситуация не изменится, то страна столкнется с тем, что было в 1993-1994 годах, а также в 1999 году.

Напомним, австралийские фермеры собираются собрать свой второй по величине урожай пшеницы после долгих лет засухи, поскольку главный прогнозист страны во вторник повысил оценку производства почти на 10% до более 30 миллионов тонн из-за благоприятных дождей. Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) заявило, что производство пшеницы в сезоне 2020/21 года составит 31,17 миллиона тонн (по сравнению с сентябрьской оценкой в ​​28,91 миллиона тонн), и недалеко от рекордно высокого уровня страны в 31,8 миллиона тонн в 2016/17 году. "Благоприятные осадки в сентябре и октябре были идеально подходящими для цикла роста", — сказал исполнительный директор ABARES Стив Хэтфилд-Доддс в заявлении по электронной почте.













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