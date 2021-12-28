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ЕС – да, НАТО – нет: президент Молдовы сделала заявление относительно будущего страны

Молдова намерена сохранять конструктивный диалог с РФ и после вступления в ЕС

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна действительно ставит своей целью сближение с ЕС с последующим членством в Союзе. В то же время Санду заявила, что Молдова не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Newsmaker".

ЕС – да, НАТО – нет: президент Молдовы сделала заявление относительно будущего страны

Майя Санду. Фото - ТАСС

Майя Санду напомнила, что ее государство еще раньше провозгласило нейтралитет, потому менять свой курс не собирается. Молдова и дальше планирует оставаться нейтральным государством, избегая участия в военно-политических союзах. Это прописано в Конституции.

Что касается перспектив вступления в НАТО, то Майя Санду отметила, что таких планов у ее страны нет. К тому же, Молдова всегда выступала за мир и никому угрожать не собирается, следовательно, нет цели присоединяться к каким-то военным альянсам.

Оценивая реакцию Москвы на стремление Молдовы стать членом Европейского Союза, президент отметила, что ее государство готово поддерживать диалог с Россией и вступление в ЕС не может этому помешать.

Санду подчеркнула, официальный Кишинёв с уважением относится к выборы других стран, потому ждет зеркальной реакции от других стран относительно своего выбора. По мнению Санду, членство Молдовы в ЕС не может стать преградой для дальнейшего конструктивного диалога с Россией. Тем более, что есть масса примеров, когда государства, которые есть членами Европейского Союза, но отлично ладят с Москвой, выстраивая конструктивные отношения и диалог.

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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/my-vystupaem-za-mir-sandu-o-vozmozhnosti-vstupleniya-moldovy-v-nato/
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