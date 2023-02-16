Еще одна потерпевшая: Новая Зеландия пострадала от стихийного бедствия

Недавно северную часть Новой Зеландии накрыл мощный циклон Габриэль. В девяти регионах объявлено чрезвычайное положение.

Фото тематическое

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Из-за сильного ветра и ливня повреждены линии электропередачи. Около 60 000 человек остались без электричества. Все учебные заведения в регионах закрыты. Отменены все регулярные рейсы, остановлено движение поездов и автобусов. Только авиакомпания AirNew Zealand вынужденно отменила 509 рейсов.





Больше всего от стихийного бедствия пострадали города Окленд, Вангарея и Нортленд.

Местные СМИ Окленда сообщили, что уже эвакуированы люди из полусотни домов, расположенных вблизи 30-метровой башни, ведь существует большая угроза ее обрушения. Также местные власти призвали жителей сделать запасы пищи и воды и готовы к эвакуации.





Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс призвала граждан максимально серьезно отнестись к предупреждению и не покидать дома без необходимости.





Из-за мощного ветра в Нортленде перекрыли мост Окленд-Харбор-Бридж, район остался без главной связи с остальной страной.





Достаточно острой проблемой остается спасение людей на дорогах, ведь еще остались последствия январских рекордных дождей, нанесших немалые разрушения.





Если ситуация ухудшится, власти страны готовы к введению общенационального чрезвычайного положения. Следует отметить, что в Новой Зеландии ЧС было введено только дважды.





Напомним , ранее мы сообщали, что в Париже протестантские акции набирают большие обороты. На улицы стали выходить вооруженные люди, обстреляются банки и массово отменяются авиарейсы.