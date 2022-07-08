Эскалация Казахстана с РФ повышается: Токаев экстренно обратился за помощью к США

Казахстан намерен диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти после того, как Кремль распорядился остановили работу терминалов в Новороссийске, через которые на зарубежные рынки уходили десятки миллионов тонн сырья, добытого в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "The Moskow Times".

Путин и Токаев. Фото: из открытых источников

Издание пишет, Казахстан уже заявил, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут, который обходит Россию.

"Поручаю „КазМунайГазу“ (национальная нефтегазовая компания — ТМТ.) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут, который обходит Россию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала.



Тенгиз — крупнейшее месторождение нефти в Казахстане, которое на 75% принадлежит американским корпорациям Chevron (50%) и ExxonMobil (25%). Сейчас на Тенгизе запущен проект расширения добычи стоимостью 45,2 млрд долларов, завершить который планировалось в 2023 году.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.

Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти — 1,7 млн баррелей в день. На экспорт уходит 89% этого объема, причем большая часть — по трубе, ведущей в Новороссийск.

Однако этот маршрут был де-факто закрыт после того, как во вторник Ространснадзор обнаружил экологические нарушения в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и приостановил работу его терминалов на месяц. На следующий день на тенгизском месторождении прогремел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих. Добыча при этом не пострадала.

Неприятности посыпались на нефтяную отрасль Казахстана после того, как Токаев отказался признать "ДНР" и "ЛНР" и предложил Европе помощь в стабилизации энергетических рынков, по которым ударило резкое сокращение поставок из России.

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