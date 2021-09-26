Генсек ООН предупредил о ядерном уничтожении мира

По словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, мир слишком близок к порогу ядерного уничтожения. Такой неутешительный прогноз он озвучил в своем Twitter.

Антониу Гутерриш - фото из открытых источников

Гутерриш отметил, что на планете хранится около 14 тысяч единиц ядерного вооружения:

"Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, ликвидировать ядерное оружие в нашем мире и открыть новую эру доверия и мира", — написал генсек ООН.

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Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них (почти все) принадлежат России и США и находились в состоянии повышенной боеготовности. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал изданию "Комментарии", что Россия, не имея достаточного экономического потенциала, новых технологий, сохранила приоритет и паритет в стратегических ядерных вооружениях. Тут она равна по потенциалу с США. Не только по количеству боеголовок (у нее их даже больше), но и по новым разработкам в этом направлении.

С его слов, РФ увеличивает системы шахтного базирования пусковых установок. Размещает их на подлодках, которые могут находиться в разных точках мира, на больших глубинах и быть недосягаемыми ни одной системе обнаружения. И лишь в момент "Ч" может совершать ядерные атаки прямо у берегов любой страны, включая, как считают в РФ, главного противника – США. На это направляются огромные средства. В том числе на переход к новому технологическому циклу ядерных ракет – гиперядерному оружию.









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