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Главная Новости Мир Россия Генерал рассказал, с какой целью Россия увеличивает количество ядерного оружия
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Генерал рассказал, с какой целью Россия увеличивает количество ядерного оружия

С его слов, это демонстрация силы РФ

сегодня, 08:10
Автор:

Елизавета Черных

Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них (почти все) принадлежат России и США и находились в состоянии повышенной боеготовности.

Генерал рассказал, с какой целью Россия увеличивает количество ядерного оружия

Ядерное оружие - фото из открытых источников

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал изданию "Комментарии", что Россия, не имея достаточного экономического потенциала, новых технологий, сохранила приоритет и паритет в стратегических ядерных вооружениях. Тут она равна по потенциалу с США. Не только по количеству боеголовок (у нее их даже больше), но и по новым разработкам в этом направлении.

"Российские ракеты могут поражать как близкие цели и государства, так и стратегические, на любых континентах, включая США, Китай и так далее. И подобное наращивание сил — это демонстрация, что РФ является игроком в мировой политике. А в системе безопасности и возможных угроз (форматов сдерживания вероятного противника) – страной первой величины. На одном уровне с США. Ничем другим РФ не может равняться ни с США, ни с ЕС, ни с Китаем. Потому она за счет увеличения стратегических вооружений, новейших видов ракет, вооружения (в том числе якобы гиперзвукового) занимает доминирующее положение в мире. И с этим приходится считаться. Это демонстрация реальной силы", — сказал генерал. 

С его слов, РФ увеличивает системы шахтного базирования пусковых установок. Размещает их на подлодках, которые могут находиться в разных точках мира, на больших глубинах и быть недосягаемыми ни одной системе обнаружения. И лишь в момент "Ч" может совершать ядерные атаки прямо у берегов любой страны, включая, как считают в РФ, главного противника – США. На это направляются огромные средства. В том числе на переход к новому технологическому циклу ядерных ракет – гиперядерному оружию.

Ранее портал "Комментарии" писал, может ли Россия применить ядерное оружие против Украины.


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Источник: https://world.comments.ua/news/russia/mir-ne-vyzhivet-chem-opasno-naraschivanie-yadernogo-potenciala-rossiey-678630.html
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