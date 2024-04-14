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Генсек ООН просит прекратить бои между Ираном и Израилем: заявление

Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает Иран за эту атаку

сегодня, 08:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с решительным заявлением и призвал к немедленному прекращению боевых действий между Ираном и Израилем. Соответствующее заявление появилось на сайте ООН.

Генсек ООН просит прекратить бои между Ираном и Израилем: заявление

Генсек ООН об атаке на Израиль

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака, совершенная сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", — заявил Гутерриш.

Гутерриш также выразил глубокую обеспокоенность по поводу возможности разрушительной эскалации конфликта, который может затронуть не только участвующие стороны, но и весь регион. Он призвал к соблюдению максимальной сдержанности и предотвращению любых действий, способных привести к дальнейшему насилию и столкновениям.

"Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание любых действий, которые могут привести к большим военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении генсека ООН.

Глава ООН подчеркнул важность международного диалога и участия мирового сообщества в урегулировании ситуации, призвав все страны и международные организации усилить свои усилия для восстановления мира и стабильности в регионе.

На фоне этих заявлений мировые лидеры и международные организации выражают свою поддержку инициативам ООН и настаивают на скорейшем решении конфликта через переговоры, подчеркивая, что продолжение боевых действий только усугубит ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира.

Напомним, что сегодня ночью Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.



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Источник: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-04-13/statement-the-secretary-general-regarding-attacks-the-islamic-republic-of-iran-targeting-israel
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