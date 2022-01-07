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Из Казахстана не могут вылететь 73 украинца

Дипломаты поддерживают с ними связь

сегодня, 17:41
Автор:

Ольга Чародий
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В Казахстане упразднили авиарейсы из Алматы и Нур-Сулатана. Поэтому украинцы "застряли" и обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью. Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

Из Казахстана не могут вылететь 73 украинца

Казахстан - фото из открытых источников

“В посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры упраздненных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Угроз безопасности украинцев нет”, – сказал Олег Николенко.

Он отметил, что всех людей обеспечили временным жильем и едой. Дипломаты поддерживают с ними связь. Также чиновник сказал, что пока нет информации о том, пострадали ли украинцы из-за событий в Казахстане. Сообщается, что 7 января должна возобновиться работа международного аэропорта в г. Алматы.

Напомним, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев 7 января публично обратился к гражданам Казахстана. В своей речи он отметил, что военные наводят правопорядок в соответствии с Конституцией. Об этом пишет "Дождь". Также он подчеркнул, что силовики получили приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В общем, ситуация уже начинает стабилизироваться, добавил политик. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время", – сообщил глава государства.

Кроме того, политический лидер отметил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в течение короткого периода. Токаев поблагодарил Путина и президентов стран, отправивших туда войска, за помощь, а также руководство ООН и международных организаций за высказанную поддержку.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/6/7319647/
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