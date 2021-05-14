Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

Наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, который вначале предоставил соответствующую информацию, а потом заявил, что " не может ее подтвердить.

Израиль (фото из открытых источников)

"Воздушные и наземные войска ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля — ред. ) нынче атакуют Сектор Газа", — говорится в сообщении.

В то же время, Джонатан Конрикуст сообщил, что израильская армия начала наземную операцию против Сектора Газа, но он не может предоставить более подробную информацию об операции на данном этапе.

Пока неясно, является ли операция полномасштабным вторжением Израиля в Сектор Газа или это целенаправленная атака на опорные пункты военных группировок.

Нетаньяху заявил, что "последнее слово не было сказано, и эта операция продлится столько, сколько потребуется".

Как сообщали ранее обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов. "Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле, за пределами населенных пунктов Западного Берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время", — описывает эксперт обстановку на данный момент.

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