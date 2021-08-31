К побережью Кипра приближается нефтяное пятно

К побережью Кипра приближается большое нефтяное пятно. Об этом сообщает BBC. Нефтяное пятно появилось в результате утечки на электростанции на территории нефтеперерабатывающего сирийского завода в городе Банияс (побережье Средиземного моря). Утечка может обойтись неделю назад. У Кипра пятно может появиться уже сегодня. Турки-киприоты уже обратились за помощью в Анкару, чтобы на место прибыли два судна со специализированным персоналом.

Нефтяное пятно - фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис пояснил, что в департаменте рыбалки готовы начинать необходимую работу в любой момент. Первое судно "Александрия" может быть у Кипра после того, как будет активирован специальный механизм ЕС по оказанию помощи территориям, которые контролирует правительство Кипра.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что нефтяное пятно значительно больше, чем в начале сообщали сирийские СМИ. Приблизительная площадь — тысяча квадратных километров. Представитель профсоюза электроэнергетики Сирии сообщил, что причина утечки нефти — трещины в одном из баков на электростанции. Там было около 15 000 тонн топлива.

Напомним, исследователи из Университета Калгари нашли несколько видов бактерий, которые могут очищать воду от дизельной и сырой нефти. Ученые поняли это путем секвенирования генов бактерий, которые обнаружили в воде вблизи полуострова Лабрадор. Среди бактерий, которые могу перерабатывать нефть является рода Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania. Об этом сказано в Applied and Environmental Microbiology

Разливы нефти в субарктической морской среде у побережья Лабрадора возле Канады становятся все более вероятными из-за потенциальной добычи нефти и увеличения судоходства в этом регионе. Чтобы понять реакцию микробиома и то, как биостимуляция питательными веществами способствует биоразложению разливов нефти в этих холодных морских условиях, микрокосмы морских отложений, дополненные дизельным топливом или сырой нефтью, были инкубированы при температуре на месте (4 °C) в течение нескольких недель.

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