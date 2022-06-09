Как закрыть лазейки для обхода санкций россией и пойдет ли на этот шаг Запад

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за принятые санкции против россии и заявил, что в 7-м пакете санкций нужно предусмотреть закрытие лазейок для россии, которые позволят рф обходить наложенные ограничения. Эксперты проанализировали, какие это должны быть меры и насколько радикальны.

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Иностранные политики выдерживают баланс выгоды каждый для своей страны

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, считает, что Украина оптимистично ожидает введения новых ограничений против агрессора. Однако бизнес имеет свое понимание и ищет, как обойти санкции, действует с учетом собственной выгоды.

"Если мы видим сообщения, что какая-то компания уходит из России, это не потому, что они внутри компании так политически решили. Это потому, что государство, на территории которого создана компания, и где живут владельцы, диктует что делать. И сегодня такие ритейлеры ищут юридические пути решения ситуации, чтобы не терять рынок, например, уже поступают сообщения, что Zara, Massimo Dutti и другие бренды испанской компании Inditex планируют возобновить работу в России уже в июне. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia заявила в СМИ, что планируют открытие в летний период, чтобы продать оставшийся сезонный товар и войти в осень с новой коллекцией. Если говорить о новых энергетических санкциях, что вредит как экономикам импортеров, так и экономике экспортеру – все мы видим, что власти не спешат с запретом лазеек", – объясняет он.

Причиной такого поведения иностранных компаний и других стран эксперт считает невыгодные новые условия для импортеров. К примеру, из-за роста цены на баррель нефти до уровня 140-150 долларов США резко возрастет инфляция всех валют.

"Ждать, что для России лазейки закроют не приходится. Политики выдерживают баланс выгоды каждый для своей страны, а не только выступают в поддержку Украины. С другой стороны, есть, например, очень важные элементы экспорта РФ – это удобрения. Там санкции не ввели, а в США они записаны в продукцию первой необходимости. По таким деталям можно судить о политических приоритетах наших союзников и готовности ставить в приоритет нашу страну своими санкциями", — отмечает аналитик.

По его мнению, новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли, вероятно, опять-таки ускорят рост цен на нефть. Поэтому их принятие союзники будут оттягивать. ЕС готов принимать персональные санкции против российских олигархов, чиновников и руководителей госпредприятий, но это не создает трудностей для функционирования их компаний.

"То есть формально ЕС что-то сделает, но вряд ли это повлияет на РФ. Многие переводят денежные движения и активность своего бизнеса по юридическим лазейкам через третьи страны, третьи лица, и продолжают работать, как и работали раньше. Закрытие всех лазейок для обхода и избегания санкций бизнесменами РФ должно быть выгодно для ЕС и Америки, а также должно быть реализовано через давление на другие страны. Иначе эта опция невозможна, как бы страны ЕС и Америка не хотели этого. Есть дружественные России страны, которые еще поддерживают ее. Одним из самых мощных ударов по РФ стало давление на авиацию – в любой стране эта отрасль сильно зависит от импорта, и Россия – не исключение. Из-за санкций в Россию не поставляют ни самолеты, ни запчасти, отключена зарубежная техподдержка и программное обеспечение. Вот это можно считать достаточным коллапсом для страны агрессора на будущие годы, что невозможно будет легко исправить. И это можно считать триггером для давления на политиков РФ", — добавляет эксперт.

Покупая российские энергоносители Европа будет стимулировать продолжение этой войны с обеих сторон

Соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко говорит, что Европа не может финансировать обе стороны (Украине помогать оружием и финансами, а у россии покупать газ и нефть) военного конфликта и ждать прекращения войны в Украине. По его мнению, либо не будет россии, либо не будет Украины.

Эксперт считает, что Европа и мир должны пойти на три ключевых шага для достижения максимального давления на экономику агрессора и истощения его финансовых запасов. Ведь битву выигрывает армия, а войну – экономика.

"Санкции против россии должны отрезать ее от финансовых потоков. К сожалению, пока этого не сделано. Надо, чтобы россияне не могли продавать, а главное, чтобы они не могли получать за это деньги. Есть два направления, в которых должны быть сконцентрированы санкции. Первое — блокировка российского экспорта, часть работы уже сделана. Пока не будут перекрыты трубопроводы, все остальные санкции не настолько повлияют на экономику россии, как нам бы хотелось", — говорит он.

Юрий Гаврилечко отмечает, что нужно физическое блокирование газопроводов Дружба, Украинская ГТС, а также уничтожение белорусского трубопровода, российского Южного потока. Ведь только уничтожение труб и физическая невозможность качать по ним газ позволит прекратить поставки энергоносителей из россии в Европу и позволит санкциям работать эффективно.

Вторым важным условием эксперт называет отключение всех россбанков от SWIFT, чтобы россияне нигде в мире не могли рассчитаться с помощью своих банков.

"Третий момент — внедрение санкций против всех россиян. Россияне во всем мире должны быть лишены прав человека. Санкции должны быть внедрены против всех, кто имеет российские паспорта, то есть нужно лишить бизнесменов и олигархов рф всех других гражданств. Если все три направления будут реализованы, то они не дадут россии получать нужные им ресурсы для ведения войны. Если этого не будет сделано, мы будем иметь длительную войну на истощение, где, как ни странно, Европа будет стимулировать продолжение этой войны с обеих сторон: с одной стороны оказывая нам помощь, а с другой – платя за российские энергоресурсы”, – объясняет Юрий Гаврилечко.

Как писал портал "Комментарии", решится ли Европа на предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины.

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