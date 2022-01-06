Казахстан может принять на себя тот удар, который Путин готовил для Украины

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", вчерашний протестный день в Казахстане закончился очень громкой новостью о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь его государству, протестные акции и захват админзданий в стране он сравнил с террористической угрозой.
Казахстанские силовики. Фото: tk.media
Комментируя информацию, политический эксперт, историк Виктор Таран отметил у себя в Facebook, мы живем в удивительное историческое время.
По его словам, ситуация очень ярко показывает, что люди, которые давно пришли к власти и потеряли контроль, просто пытаются вести борьбу со своим собственным народом. Виктор Таран также отметил, как бы сложно не было сейчас Украине, но наш народ во время вырвался из этой ловушки. Кроме того, если так называемые союзники Казахстана начнут вводить своих миротворцев, то это отвлечет внимание России от ситуации на Донбассе. Стоит ожидать хоть небольшого, но ослабления градуса напряжённости на украино-российской границе.
Нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий считает, что ситуация в Казахстане демонстрирует, по крайней мере, одно. Любая авторитарная стабильность выглядит монолитной только извне. Авторитаризм всегда гниет изнутри, авторитаризм всегда хрупок. Ибо человек – это существо, стремящееся к свободе. Общественно-политические противоречия и конфликты, которые в условиях демократии демпфируются разветвленной системой политических и общественных институтов – выборами, свободной экономикой, свободой слова, влиянием общественного мнения на принятие решений, диверсификацией власти и влияний, в условиях авторитарных государств накапливаются до момента, когда любое искра провоцирует огромный взрыв. По-настоящему устойчивым и стабильным может быть только демократическое государство.
Журналист обращает внимание еще на один важный момент. Казахстан, судя по всему, примет на себя военный удар, который Путин готовил для Украины.
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