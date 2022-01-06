Казахстан может принять на себя тот удар, который Путин готовил для Украины

Как передает портал "Комментарии", вчерашний протестный день в Казахстане закончился очень громкой новостью о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь его государству, протестные акции и захват админзданий в стране он сравнил с террористической угрозой.

Казахстанские силовики. Фото: tk.media

Если россияне с союзниками введут войска и начнут танками "давить протесты" это будет повторение Пражской весны 1968 года

Комментируя информацию, политический эксперт, историк Виктор Таран отметил у себя в Facebook, мы живем в удивительное историческое время.

"Глядя на эти события мне непонятно какой год на дворе – 2022 или 1968? Объясню подробнее. Если россияне с союзниками из Беларуси и, например, Армении введут войска и начнут танками "давить протесты" это будет повторение Пражской весны 1968 года. Тогда, весной 1968 г. страны члены Варшавского договора потопили в крови мирные протесты чехов. Также как это сделали осенью 1956 в Будапеште или летом 1953 в ГДР. И повсюду расправу с мирными протестующими возглавляли россияне. И мы сможем своими глазами увидеть каким кровавым монстром был в свое время СССР. Разницы между странами Варшавского договора и ОДКБ никакой", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация очень ярко показывает, что люди, которые давно пришли к власти и потеряли контроль, просто пытаются вести борьбу со своим собственным народом. Виктор Таран также отметил, как бы сложно не было сейчас Украине, но наш народ во время вырвался из этой ловушки. Кроме того, если так называемые союзники Казахстана начнут вводить своих миротворцев, то это отвлечет внимание России от ситуации на Донбассе. Стоит ожидать хоть небольшого, но ослабления градуса напряжённости на украино-российской границе.

Украина должна занять жесткую и решительную позицию по поддержке казахского народа

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий считает, что ситуация в Казахстане демонстрирует, по крайней мере, одно. Любая авторитарная стабильность выглядит монолитной только извне. Авторитаризм всегда гниет изнутри, авторитаризм всегда хрупок. Ибо человек – это существо, стремящееся к свободе. Общественно-политические противоречия и конфликты, которые в условиях демократии демпфируются разветвленной системой политических и общественных институтов – выборами, свободной экономикой, свободой слова, влиянием общественного мнения на принятие решений, диверсификацией власти и влияний, в условиях авторитарных государств накапливаются до момента, когда любое искра провоцирует огромный взрыв. По-настоящему устойчивым и стабильным может быть только демократическое государство.

"Это еще один звоночек для тех украинцев, которые до сих пор считают, что условная "сильная рука" сможет что-то здесь построить вместо них самих. "Сильные руки" всегда приводят в упадок. И с какого-то момента любой авторитаризм обречен либо на падение, либо на превращение в полноценную кровавую диктатуру", – отметил Высоцкий.

Журналист обращает внимание еще на один важный момент. Казахстан, судя по всему, примет на себя военный удар, который Путин готовил для Украины.

"Хочется помолиться за казахский народ и пожелать ему стойкости и мужества в борьбе с властью, которая скорее отдаст собственную родину Путину, чем уйдет! Если Россия решится на введение войск в Казахстан для помощи "легитимным властям", Украина должна занять жесткую и решительную позицию по поддержке казахского народа. Нет отдельно нашей войны против России или отдельной войны казахов против Кремля. Это все – единственный фронт. И мы обязаны будем поддержать наших братьев-казахов в их борьбе против общего имперского врага!", – подытожил экс-нардеп.

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