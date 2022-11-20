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Ким Чен Ын впервые официально показал дочь. Что известно о семье диктатора (ФОТО)

Авторитарный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнародовал фото со своей дочерью. Обычно диктатор держит в секрете свои родственные связи

сегодня, 07:55
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Автор:

Slava Kot

Диктатор КНДР присутствовал на очередном запуске межконтинентальных баллистических ракет, состоявшихся 18 ноября. На этот раз Ким Чен Ын взял с собой дочь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA, опубликовавшее совместное фото семьи лидера КНДР.

Ким Чен Ын впервые официально показал дочь. Что известно о семье диктатора (ФОТО)

Ким Чен Ын и кореянки. Фото из открытых источников

Во время процедуры запуска межконтинентальной баллистической ракеты Ким Чен Ын удивил собравшихся, взяв с собой дочь. Фотокорреспонденты зафиксировали девушку в белой куртке, которая держит его за руку.

Корейский диктатор, как и большинство авторитарных лидеров, включая Путина, скрывает свои родственные связи. На обнародованном фото Ким Чен Ина сопровождает его дочь, которую, вероятно, зовут Ким Чжу Э. По разной информации девочка имеет 9 или 12-13 лет и является старшим ребенком лидера КНДР.

Такая новость сразу попала на мировые полосы, а американский эксперт по Северной Корее из вашингтонского Центра Стимсона Майкл Мэдден рассказал, что это первое появление на официальном мероприятии ребенка Ким Чен Ина. Кроме того, Мэдден считает, что корейский диктатор такими действиями хотел донести конкретное сообщение для стран Запада.

Это свидетельствует о том, что он чувствует себя достаточно безопасным, чтобы взять его с собой, сообщает эксперт по Северной Корее.

Вероятно, у Ким Чен Ина кроме дочери Ким Чжу Е есть еще двое детей – мальчик и девочка младших лет. Диктатор КНДР имеет жену, по имени Ли Соль Чжу, на которой вероятно женился в период с 2009 по 2010 год. Официально о браке стало известно в середине 2012 года. Точная дата рождения Ли Соль неизвестна, женщине примерно 33-38 лет.

Посмотреть фото с Ким Чен Ином и его дочкой можно ниже:

Ким Чен Ын впервые официально показал дочь. Что известно о семье диктатора (ФОТО) - фото 2
Ким Чен Ын впервые официально показал дочь. Что известно о семье диктатора (ФОТО) - фото 3
Ким Чен Ын впервые официально показал дочь. Что известно о семье диктатора (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия покупает оружие у Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын наказал руководителя одного из крупнейших архитектурных проектов КНДР из-за нарушения сроков работы.



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Источник: https://kcnawatch.org/
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