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Кто станет следующим лидером Армении: прогноз местных СМИ

Пока же протестующие требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна

сегодня, 04:59
Автор:

Владимир Лавский

С полуночи в Армении проходят акции протеста, связанные с завершением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Издание "Спутник. Армения" прогнозирует, кто может стать новым лидером страны. 

Кто станет следующим лидером Армении: прогноз местных СМИ

Спутник. Армения

По версии СМИ, отставка действующего премьера и передачи власти в руки военные маловероятна. 

"Формально это пока не слишком вероятный сценарий, учитывая, что большинство (88) из 132 мандатов принадлежит правящему блоку "Мой шаг". Нужно больше половину голосов для импичмента. Кстати, в 2018 году вышедший на улицы народ заставил парламент избрать самого Пашиняна, несмотря на республиканское большинство. Однако сейчас в Армении действует военное положение, так что этот сценарий пока маловероятен", - считают армянские коллеги.
Как ранее сообщали "Комментарии", спикеру правительства Мирзояну потребовалась операция после стычки с протестующими. 

Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. 


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Источник: https://t.me/SputnikArmenia/10012
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