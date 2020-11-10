Кто станет следующим лидером Армении: прогноз местных СМИ

Язык
BTC/USD
15289.37
ETH/USD
445.21
LTC/USD
59.07
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
С полуночи в Армении проходят акции протеста, связанные с завершением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Издание "Спутник. Армения" прогнозирует, кто может стать новым лидером страны.
Спутник. Армения
По версии СМИ, отставка действующего премьера и передачи власти в руки военные маловероятна.
Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости