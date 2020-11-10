Кто станет следующим лидером Армении: прогноз местных СМИ

С полуночи в Армении проходят акции протеста, связанные с завершением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Издание "Спутник. Армения" прогнозирует, кто может стать новым лидером страны.

Спутник. Армения

По версии СМИ, отставка действующего премьера и передачи власти в руки военные маловероятна.

"Формально это пока не слишком вероятный сценарий, учитывая, что большинство (88) из 132 мандатов принадлежит правящему блоку "Мой шаг". Нужно больше половину голосов для импичмента. Кстати, в 2018 году вышедший на улицы народ заставил парламент избрать самого Пашиняна, несмотря на республиканское большинство. Однако сейчас в Армении действует военное положение, так что этот сценарий пока маловероятен", - считают армянские коллеги.

Как ранее сообщали "Комментарии", спикеру правительства Мирзояну

Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову.

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