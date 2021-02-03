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Квартал Красных фонарей может исчезнуть из центра Амстердама

Фемке Халсема, первая женщина на посту руководителя крупнейшего города Нидерландов — Амстердама, намерена приступить к реализации инициативы в 2019 году

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Планы по переносу легендарного Квартала Красных фонарей из центра города на его окраину озвучили власти Нидерландов. Такое решение связано со тем, что власти Нидерландов планируют изменить вектор интереса туристов и обратить их внимание на более ценные в культурном плане достопримечательности Амстердама, пишет газета Guardian.

Квартал Красных фонарей может исчезнуть из центра Амстердама

Амстердам (фото из открытых источников)

"Эти меры нацелены на то, чтобы обеспечить развитие культурного разнообразия и местной идентичности" — говорится в сообщении мэра Амстердама Фемке Халсему.

В основном туристическом объекте Амстердама,  — квартале Красных фонарей, находится более 300 стеклянных витрин, подсвеченных красными лампами. В них находятся люди, занимающиеся проституцией, которая в Нидерландах абсолютно легальна.

Власти города отметили, что не исключено полное закрытие зоны Красных фонарей. 

Напомним, инициатором предложения стала Фемке Халсема — мэр Амстердама. Ее поддержало большинство политиков. По словам мэра города, секс-работницы квартала все чаще подвергаются небрежному отношению, обзывательствам и давлению со стороны туристов. Именно поэтому "центр эротики" решили перенести подальше от города. Теперь рабочее место для секс-работниц будет располагаться в окрестностях Амстердама, однако пока неизвестно где. Сами работницы квартала выступили против такого решения. Во-первых, им будет трудно добираться до нового рабочего места. Во-вторых, женщины переживают, что теперь клиенты не смогут их найти. Соответственно поток туристов значительно уменьшится.

Ранее множество туристов, которые посещали Амстердам, попадали в квартал красных фонарей чисто случайно, поскольку район расположен в паре кварталов от центральной площади и центрального вокзала.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/01/amsterdam-mayor-plan-clean-up-red-light-district-de-wallen
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