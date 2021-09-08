Мать троих детей не пустили на собрание в школу из-за откровенного наряда: в чем пришла женщина

BTC/USD
46513.00
ETH/USD
3416.38
LTC/USD
182.96
USD/UAH
26.89
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Женщина говорит, что ей запретили посещать собрания в школе ее сына из-за того, что она выбрала одежду. Об этом информирует публикует Daily Star.
Мать троих детей, фото с открытых источников
Изабель Кастро направилась в колледж со своим мужем Кристианом Кавьедесом. На маме был белый топ с вырезом в форме сердца, а также несколько рваных джинсов. И когда она была на мероприятии, посвященном мерам борьбы с коронавирусом, она обязательно надела маску для лица. К сожалению, Изабель было отказано во встрече, так как сотрудники не согласились с глубиной ее декольте.
Мама из Соледад считает, что реакция учителей колледжа была слишком "резкой".
На входе в школу ей сказали, что пройти в таком наряде невозможно из-за правил.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома. В Великобритании женщина выразила свою ярость по возвращении домой, обнаружив, что строители поставили на краю своего сада огромную бетонную стену высотой 20 футов — почти 2,5 метра в высоту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости