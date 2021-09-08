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Мать троих детей не пустили на собрание в школу из-за откровенного наряда: в чем пришла женщина

Жительницу Колумбии Изабель Кастро выгнали с школьного собрания из-за кроп-топа с декольте

сегодня, 14:55
Автор:

Хмільовська Інна

Женщина говорит, что ей запретили посещать собрания в школе ее сына из-за того, что она выбрала одежду. Об этом информирует публикует Daily Star.

Мать троих детей не пустили на собрание в школу из-за откровенного наряда: в чем пришла женщина

Мать троих детей, фото с открытых источников

Изабель Кастро направилась в колледж со своим мужем Кристианом Кавьедесом. На маме был белый топ с вырезом в форме сердца, а также несколько рваных джинсов. И когда она была на мероприятии, посвященном мерам борьбы с коронавирусом, она обязательно надела маску для лица. К сожалению, Изабель было отказано во встрече, так как сотрудники не согласились с глубиной ее декольте.

Мать троих детей не пустили на собрание в школу из-за откровенного наряда: в чем пришла женщина - фото 2

Мама из Соледад считает, что реакция учителей колледжа была слишком "резкой".

"Я вышла из дома и, глядя на себя в зеркало, думала, что я хорошо одета. На мне были джинсы и блузка с глубоким вырезом, но отнюдь не вульгарная, — она утверждает, что один из сотрудников сказал ей: "Ты не можешь так прийти".

На входе в школу ей сказали, что пройти в таком наряде невозможно из-за правил. 

"Это была крайняя реакция. Я чувствую себя дискриминированной, потому что никто не имеет права указывать на другого человека, судить или критиковать его. Я чувствовала себя хорошо одетой, тот факт, что у меня трое детей, не означает, что я должна ходить в прикрытом, или считать себя уродливой, не выражая своего счастья. Я всегда чувствовала себя красивой", — добавила мама троих детей Изабель.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома. В Великобритании женщина выразила свою ярость по возвращении домой, обнаружив, что строители поставили на краю своего сада огромную бетонную стену высотой 20 футов — почти 2,5 метра в высоту.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/mum-fuming-sons-school-bans-24926621
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