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Мобильный телефон взорвался на уроке и убил пятиклассника: подробности смерти ребенка

Ребенка экстренно увезли в больницу, но медики не смогли спасти подростка

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева

В одном из населенных пунктов вьетнамской провинции Нгеан произошла трагедия, виновником которой стал мобильник. Он взорвался в руках вьетнамского мальчика, школьника пятого класса, он погиб. Об этом информирует Mirror , используя в качестве источника информации, рассказ тамошнего служащего.

Мобильный телефон взорвался на уроке и убил пятиклассника: подробности смерти ребенка

Подросток использовал свой мобильный на онлайн-уроке (фото из открытых источников)

Школьник пользовался мобильным аппаратом для того, чтобы быть участником школьного онлайн-занятия в связи с коронавирусной эпидемией. Он сорвался неожиданно и поэтому  в ученика  загорелась одежда.

Пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение, но его специалисты не смогли вернуть мальчика к жизни. Через несколько часов он умер.

Пятиклассник слушал урок в наушниках, когда мобильник сорвался. Пока не ясно, где изготовлено устройство и какой оно марки. Это должен установить местная полиция, хоть семья погибшего ребенка не хочет сейчас выяснять все эти детали.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Бразилии мобильный телефон убил свою хозяйку. В Бразилии девушка погибла от удара током. Трагедия произошла в бразильском городе Сантарен, что на севере страны. Сообщается, что 18-летняя девушка находилась у себя дома и пользовалась мобильным телефоном, пока тот заряжался от электросети. Отмечается, что в этот момент на улице шел дождь с грозой. Внезапно девушка получила сильный удар током и потеряла сознание. Ее родственники не стали ждать приезда медиков и сами доставили пострадавшую в больницу. Пострадавшая не удалось спасти. От полученных травм она скончалась по прибытию в медицинское учреждение.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/boy-dies-after-phone-explodes-25245285
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