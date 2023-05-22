Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами

Сегодня, 22 мая около 10:40 по киевскому времени вблизи восточного побережья Японии произошло сильнейшее землетрясения на глубине 10 километров, передает местное издание The Japan Times.

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, магнитуду землетрясения было оценено в 5,3 по шкале Рихтера, что считается достаточно большим и максимально настораживающим показателем. Несмотря на то, что это случилось на большой глубине, местные власти сильно обеспокоены возможными последствиями, в частности, есть вероятность, что землетрясение может спровоцировать мощное цунами.

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Землетрясение было зафиксировано в глубинах вод, омывающих Ниидзими и Козусими. Правительство уже обратилось к гражданам, проживающим недалеко от эпицентра стихийного бедствия, призвав их подняться на несколько сотен метров выше. Эти меры предостережения просто необходимы, уверены эксперты, тем более, что пока не удалось выяснить, станет ли землетрясение причиной цунами, которое может разрушить все прибережные районы.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших или раненых отсутствует. СМИ всего мира активно следят за развитием ситуации на востоке Японии.

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