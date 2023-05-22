logo

BTC/USD

26775.62

ETH/USD

1813.05

LTC/USD

90.95

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами

По имеющимся данным, магнитуду землетрясения было оценено в 5,3 по шкале Рихтера, что считается достаточно большим и максимально настораживающим показателем

сегодня, 12:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Сегодня, 22 мая около 10:40 по киевскому времени вблизи восточного побережья Японии произошло сильнейшее землетрясения на глубине 10 километров, передает местное издание The Japan Times.

Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, магнитуду землетрясения было оценено в 5,3 по шкале Рихтера, что считается достаточно большим и максимально настораживающим показателем. Несмотря на то, что это случилось на большой глубине, местные власти сильно обеспокоены возможными последствиями, в частности, есть вероятность, что землетрясение может спровоцировать мощное цунами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Землетрясение было зафиксировано в глубинах вод, омывающих Ниидзими и Козусими. Правительство уже обратилось к гражданам, проживающим недалеко от эпицентра стихийного бедствия, призвав их подняться на несколько сотен метров выше. Эти меры предостережения просто необходимы, уверены эксперты, тем более, что пока не удалось выяснить, станет ли землетрясение причиной цунами, которое может разрушить все прибережные районы.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших или раненых отсутствует. СМИ всего мира активно следят за развитием ситуации на востоке Японии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерство внутренних дел России объявило в розыск известного скандального актера Алексея Панина. Судя по всему, эта "охота на ведьм" связана с ударом Украины по Керченскому мосту. В тот день, актер, проживающий три года в Испании, публично поддержал действия Украины. Стоит отметить, что несмотря на репутацию скандалиста, Панин является Лауреатом Государственной премии РФ, а на его счету несколько десятков сыгранных ролей в популярных фильмах и сериалах. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/22/national/magnitude-5-3-earthquake-jolts-waters-around-niijima-kozushima-area/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!