Можно жить до 10 лет: на Бали туристам начнут выдавать многолетние визы

В Индонезии решили кардинально изменить подход к туризму и предложили всем желающим оформить визы, которые позволят оставаться на острове Бали до 10 лет.

На Бали туристам начнут выдавать многолетние визы/Фото: из открытых источник

Бали — это один из самых известных островов в мире, который входит в состав государства Индонезия. Именно здесь встречаются Индийский и Тихий океаны, огромные рисовые плантации соседствуют с действующими вулканами, а буквально на каждом углу красуются храмы и невероятные виллы.



Остров Бали по праву считается туристической меккой, ведь, наверное, каждый из нас хотел бы хоть раз посетить это райское место. Ежегодно остров посещает более одного миллиона туристов из разных уголков мира, ведь тура сюда пользуются неизменной популярностью. Остров с развитой туристической инфраструктурой может похвастаться тем, что именно он считается основным источником доходов Индонезии в иностранной валюте.



Исходя из всего вышеперечисленного, правительство Индонезии решило реализовать программу, которая помогла бы им получать еще больше денег с туристов и "заманивать" состоятельных иностранцев для длительного пребывания на острове. Именно с этой целью было решено ввести многолетние визы, которые позволят приезжим на законных основаниях оставаться на Бали на срок до 10 лет.



Так, сделать райский остров своим вторым домом предлагается туристам, у которых на банковских счетах находится не менее 130 тысяч долларов США. Если вы обладаете необходимой суммой на карте, то пребывание на Бали становится для вас практически бессрочным — туристы могут с легкостью получить 5-ти/10-ти летние визы и круглогодично жить в окружении "вечного лета".



"Это нефискальный стимул для некоторых иностранцев внести положительный вклад в экономику Индонезии", – отметил исполняющий обязанности генерального директора по иммиграции.

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