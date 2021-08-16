На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана

Ученые зафиксировали на Аляске редкое явление — впервые за 7 лет там одновременно активизировались три вулкана. Они пока не угрожают населенным пунктам и авиасообщению. Исследователи отметили, что одновременно извержения вулканов продолжаются уже больше недели, но сейчас они не представляют угрозы для окружающих населенных пунктов и не нарушают авиасообщение. Однако, вулканическая активность привела к тому, что на Алеутских островах, большом архипелаге, который отходит к западу от полуострова Аляска и служит границей между северной частью Тихого океана и Беринговым морем, постоянно ведутся наблюдения.

Вулкан - фото из открытых источников

"На Аляске много вулканов, и обычно мы видим в среднем одно извержение в год. Три извержения одновременно — это не так часто, но такое случается", — отметил Мэтью Лоуэн, геолог-исследователь из вулканической обсерватории Аляски.

Вулкан Павлова, Большой Ситкин и Семисопочний вулкан остаются под оранжевым уровнем угрозы, что означает, что извержение продолжаются и обнаружены незначительные выбросы пепла.

Вулканические острова, которые образуют так называемую Алеутскую дугу, является частью подковообразной зоны, которую можно проследить вдоль края Тихого океана, где происходит множество землетрясений и вулканических извержений. Этот регион, известный как Тихоокеанское "огненное кольцо", сейсмически и вулканически активный, поскольку расположен на границе нескольких тектонических плит, которые постоянно сталкиваются друг с другом.





Напомним, на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна. По предварительной информации, никто не пострадал. Началось извержение 9 августа около 1:40 ночи, завершилось около 5:00 утра. Выток лавы из кратера сопровождался громким ревом. Город рядом — Цафферана-Этне — покрыло слоем вулканического пепла. Из-за облака дыма, нависшего над городом Катания, в течение 9 августа отменили рейсы из местного аэропорта. Гигантский поток лавы направился к городу Валле-дель-Бове.

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