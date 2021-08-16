logo
Русский Українська

BTC/USD

46689.84

ETH/USD

3231.67

LTC/USD

182.54

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана
commentss НОВОСТИ Все новости

На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана

Вулканические острова, которые образуют так называемую Алеутскую дугу, является частью подковообразной зоны

16 августа 2021, 23:43
Автор:

Ольга Чародий

Ученые зафиксировали на Аляске редкое явление — впервые за 7 лет там одновременно активизировались три вулкана. Они пока не угрожают населенным пунктам и авиасообщению. Исследователи отметили, что одновременно извержения вулканов продолжаются уже больше недели, но сейчас они не представляют угрозы для окружающих населенных пунктов и не нарушают авиасообщение. Однако, вулканическая активность привела к тому, что на Алеутских островах, большом архипелаге, который отходит к западу от полуострова Аляска и служит границей между северной частью Тихого океана и Беринговым морем, постоянно ведутся наблюдения.

На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана

Вулкан - фото из открытых источников

"На Аляске много вулканов, и обычно мы видим в среднем одно извержение в год. Три извержения одновременно — это не так часто, но такое случается", — отметил Мэтью Лоуэн, геолог-исследователь из вулканической обсерватории Аляски.

Вулкан Павлова, Большой Ситкин и Семисопочний вулкан остаются под оранжевым уровнем угрозы, что означает, что извержение продолжаются и обнаружены незначительные выбросы пепла.

Вулканические острова, которые образуют так называемую Алеутскую дугу, является частью подковообразной зоны, которую можно проследить вдоль края Тихого океана, где происходит множество землетрясений и вулканических извержений. Этот регион, известный как Тихоокеанское "огненное кольцо", сейсмически и вулканически активный, поскольку расположен на границе нескольких тектонических плит, которые постоянно сталкиваются друг с другом. 

На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана - фото 2

Напомним, на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна. По предварительной информации, никто не пострадал. Началось извержение 9 августа около 1:40 ночи, завершилось около 5:00 утра. Выток лавы из кратера сопровождался громким ревом. Город рядом — Цафферана-Этне — покрыло слоем вулканического пепла. Из-за облака дыма, нависшего над городом Катания, в течение 9 августа отменили рейсы из местного аэропорта. Гигантский поток лавы направился к городу Валле-дель-Бове.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/science/environment/three-volcanoes-are-erupting-time-alaska-rcna1672
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ