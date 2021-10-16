На Бали произошло мощное землетрясение: есть погибшие

В субботу утром на индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Землетрясение. Фото: Twitter

Мощное землетрясение произошло в районе Банджар Вангсиан, его глубина составила 10 км. Инцидент задел районы Карангасем и Бангли, это на восточной стороне туристического острова. Отмечается, что два человека погибли в результате оползня, который произошел из-за землетрясения, а третья, трехлетняя девочка погибла из-за падения обломков.

"Все, кто пострадал от землетрясения, были эвакуированы, а данные об убытках все еще собираются агентством по смягчению последствий стихийных бедствий на Бали", — заявил представитель поисково-спасательного агентства страны Геде Дармад.

По его словам, спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога в район, что терпит бедствие, была отрезана смещением. В других частях Бали значительный ущерб нанесен не был, однако землетрясение ощущалось и на соседнем острове Ломбок.

Бали снова открылся для иностранных туристов в четверг после 18 месяцев пандемических ограничений, но ожидается, что путешественники начнут прибывать лишь в конце этого месяца.

Напомним, греческий остров Крит всколыхнуло землетрясение амплитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на геологическую службу США. Эпицентр находился у восточного края острова. Тысячи людей в панике покинули свои дома. Некоторые здания были повреждены. Сообщений о жертвах нет. Толчки ощутили на нескольких островах Додеканес. По данным Службы безопасности США, эпицентром землетрясения во вторник в 09:24 по Гринвичу стало восточное село острова Крит Палекастро. Землетрясение произошло на глубине 10 километров, что является достаточно неглубоким и может нанести вред. В общем, греческий Институт геодинамики зафиксировал несколько различных подземных толчков. Другой эпицентр находился в 32 километрах от восточного города Закрос и имел большую глубину.

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