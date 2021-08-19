На Гаити после землетрясения состоялся протест: люди требуют лекарств

После землетрясения на Гаити местные жители вышли на акцию протеста, требуя предоставить им лекарства и еду на первое время. Об этом сообщает Reuters.

Гаити - фото из открытых источников

Участники недовольны, что получают помощь от государства слишком поздно или вообще не получают. После землетрясения многие из них остались не только без крыши над головой, но также без еды и воды. . Полиция вмешалась, чтобы дать возможность проехать грузовике с гуманитарной помощью.

По словам Джерри Чендлера, главы Агентства гражданской защиты Гаити, которая занимается реагированием на чрезвычайные ситуации, гуманитарную помощь действительно отвезли в некоторые районы, но правительство делает все возможное, чтобы помочь населению.

"Разочарование и отчаяние населения понятны, но ... людей просят не блокировать колонны с гуманитарной помощью, чтобы Агентство гражданской защиты могла выполнять свою работу и помогать тем, кто в этом нуждается", — сообщил он во время пресс конференции.

Как минимум 600 тысяч человек на Гаити нуждаются в гуманитарной помощи. Еще 135 000 человек потеряли свои дома и живут в местах для эвакуации.

Напомним, Как стало известно, что после землетрясения, которое обрушилось на Гаити, страну накрыл шторм "Грейс". Сообщается, что стихия бушевала на юго-западе Гаити, который сильно пострадал от землетрясения. Из-за шторма власти были вынуждены приостановить поисково-спасательные операции. Число жертв увеличилось до 1931, еще 9900 получили ранения различной степени тяжести. Многим гражданам приходилось ждать медицинской помощи лежа на улице под палящим солнцем.

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