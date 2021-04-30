На границе Киргизии и Таджикистана произошло боестолкновение

На границе между Киргизией и Таджикистаном произошел конфликт между военными на фоне доступа к водным ресурсам.

Конфликт между Бишкеком и Душанбе (фото из открытых источников)

Как сообщается, в ходе боестолкновений погибли несколько человек. В приграничном селе начался сильный пожар, пострадали десятки мирных жителей.

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе между странами. Вооруженное столкновение произошло на участке водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.

В пресс-центре пограничных войск государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили, что киргизские пограничники первыми открыли огонь по таджикским, пояснив, что это произошло при попытках "незаконного захвата" киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, на территории Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Согласно сообщению, столкновения вспыхнули в Гадрутском и Ходжавендском районах. По неофициальным данным, с азербайджанской стороны ранили пять военных и забрали в плен одного бойца. Армения потеряла шесть своих бойцов. Еще шесть — попали в плен. СМИ также сообщают, что армянские диверсанты попытались осуществить незаконное проникновение на неподконтрольные ними территории. В связи с этой провокацией, вооруженные силы Азербайджана начали антитеррористическую операцию в близи села Туг. Телеграмм канал также сообщил об обострении конфликта на территории Зангелан. Там было совершено нападение на военную комендатуру.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более пятидесяти военных попали в азербайджанское окружение.

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