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На Карибах разгорелся масштабный пожар: пламя уничтожило сотни жилых домов (ВИДЕО)

Местные жители пытались ликвидировать возгорания самостоятельно

сегодня, 16:40
Автор:

Денис Подставной








В Гондурасе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает издание The Guardian. 

На Карибах разгорелся масштабный пожар: пламя уничтожило сотни жилых домов (ВИДЕО)

Пожар на Карибах. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел на курортном острове Гуанаха в Карибском море. Возгорание образовалось вчера, 2 сентября. Поскольку на острове нет пожарных, местные жители пытались самостоятельно взять ситуацию под контроль. 

Островитяне не смогли потушить пожар и им на помощь поспешили военные. Они ликвидировали возгорания сбросив воду с самолета. Власти подтвердили, что в результате происшествия погибших нет. Пожар привел к огромным материальным потерям. Пламя уничтожило или повредило около двух сотен зданий. 

Четыре человека пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Францию обрушился мощный смерч. Водяной вихрь образовался у берегов курортного города в регионе Корсика. Отмечается, что хотя данные явления распространены в регионе, иногда они могут быть опасными. Метеорологическая служба призывает граждан соблюдать осторожность. На данный момент информации о возможных пострадавших нет. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что на Гавайях (США) началось извержение одного из самых активных вулканов на нашей планете. В одном из кратеров на его вершине начали образовываться фонтаны раскалённой лавы. В небо вздымаются облака вулканического газа. Специалисты предполагают, что раскалённая вулканическая порода не сможет добраться до жилых районов, так как потоки будут двигаться в другом направлении. В 2018 году в результате извержения были уничтожены сотни зданий, а до этого времени Килауэа медленно извергался на протяжении десятилетий. 



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/02/fire-devastates-honduras-caribbean-resort-island-of-guanaja?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1633208604
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