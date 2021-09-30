На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа (ФОТО)

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Денис Подставной
На Гавайских островах начал извергаться вулкан. Об этом сообщает издание AP.
Извержение вулкана Килауэа. Фото Reuters
Официальные лица Геологической службы Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в одном из кратеров на вершине вулкана, под названием Килауэа началось извержение.
На снимках с места событий можно заметить фонтанны раскалённой лавы покрывающие дно кратера и вздымающиеся облака вулканического газа.
По мнению специалистов, лава не достигнет жилых районов, а будет двигаться в другом направлении.
Для справки: Килауэа является самым молодым из наземных вулканов на Гавайях. Также он является одним из самых активных на нашей планете. В результате его извержения в 2018 году было уничтожено около 700 домов. До этого он медленно извергался на протяжении десятилетий.
Фото: Reuters
Ранее "Комментарии" информировали о том, что на Канарах продолжается извержение вулкана. Раскалённая лава уже добралась до океана. После этого можно было заметить, как в небо поднялось большое облако белого пара. Отмечается, что во время соприкосновения лавы с водой может возникнуть химическая реакция. Она может вызывать раздражения кожи и глаз у человека. Кроме того, существует опасность обрушения части береговой линии.
Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощные наводнения накрыли Таиланд. На север страны обрушился тропический шторм, который вызвал ливневые наводнения. Муссонные дожди могут ухудшить ситуацию. В некоторых районах провинции Накхонратчасима произошел разлив водохранилища. Водой затопило улицы и первые этажи зданий. От стихии пострадали уже тысячи семей.
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