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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа (ФОТО)

Вулкан является одним из самых активных на Земле

сегодня, 11:38
Автор:

Денис Подставной

На Гавайских островах начал извергаться вулкан. Об этом сообщает издание AP.

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа (ФОТО)

Извержение вулкана Килауэа. Фото Reuters

Официальные лица Геологической службы Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в одном из кратеров на вершине вулкана, под названием Килауэа началось извержение. 

На снимках с места событий можно заметить фонтанны раскалённой лавы покрывающие дно кратера и вздымающиеся облака вулканического газа. 

По мнению специалистов, лава не достигнет жилых районов, а будет двигаться в другом направлении. 

Для справкиКилауэа является самым молодым из наземных вулканов на Гавайях. Также он является одним из самых активных на нашей планете. В результате его извержения в 2018 году было уничтожено около 700 домов. До этого он медленно извергался на протяжении десятилетий. 

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Ранее "Комментарии" информировали о том, что на Канарах продолжается извержение вулкана. Раскалённая лава уже добралась до океана. После этого можно было заметить, как в небо поднялось большое облако белого пара. Отмечается, что во время соприкосновения лавы с водой может возникнуть химическая реакция. Она может вызывать раздражения кожи и глаз у человека. Кроме того, существует опасность обрушения части береговой линии. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощные наводнения накрыли Таиланд. На север страны обрушился тропический шторм, который вызвал ливневые наводнения. Муссонные дожди могут ухудшить ситуацию. В некоторых районах провинции Накхонратчасима произошел разлив водохранилища. Водой затопило улицы и первые этажи зданий. От стихии пострадали уже тысячи семей.


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Источник: https://apnews.com/article/environment-and-nature-hawaii-kilauea-volcanoes-hawaii-volcanoes-national-park-21deaf9cafc50adf7b6fadccfd18b6f1
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