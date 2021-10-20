На Ла-Пальме дронами спасали собак, попавших в ловушку через потоки лавы

На испанском острове Ла-Пальма, где уже месяц продолжается извержение вулкана Камбре-Вьехо, планируют миссию для спасения трех брошенных собак из ловушки лавовых потоков. Об этом пишет британское издание Reuters. Три заброшенные собаки в течение нескольких недель скитались в заброшенном дворе, покрытом вулканическим пеплом на острове Ла-Пальма. Животных иногда кормили с помощью беспилотников, сбрасывая пакеты с едой, но этого было мало — собаки истощены.

Вулкан - фото из открытых источников





До сих пор никому не удалось выяснить, каким образом можно их оттуда забрать. Вертолетам запрещено лететь в эту зону через горячий газ, который может повредить их роторы. Спасти животных планирует оператор беспилотников Aerocamaras. Его работники разработали план спасения собак и получили разрешение от официальных властей. Хайме Перейра, генеральный директор Aerocamaras планирует отправить беспилотник весом 50 кг, оборудован широкой сетью с дистанционным управлением. С их помощью планируют поймать собак одного за другим и улететь на безопасное расстояние от потоков лавы. Перейра утверждает, что это первый случай, когда животное спасать с помощью беспилотника.





Для спасения животных у оператора будет только 8 минут: 4 минуты, чтобы заманить собаку в сетку, еще 4 — чтобы вылететь. Если не уложиться, аккумулятор беспилотника может сесть в самый неблагоприятный момент — например, над лавой. Испытательные полеты продолжаются. Успех миссии зависит от того, как собаки отреагируют на беспилотник.





Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан под названием Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает издание УНИАН. По информации СМИ, за последнее время активность вулкана усилилась. Его конус оказался частично разрушен, в результате чего огромные камни размером с трехэтажные здания рухнули вниз с холма. Раскалённая вулканическая порода вытекающая из жерла вызвала пожар на местном цементном заводе. Нескольким тысячам граждан было приказано изолироваться из-за опасности газа и дыма.

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