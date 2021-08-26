logo
Русский Українська

BTC/USD

48614.92

ETH/USD

3189.41

LTC/USD

175.72

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир На Маврикии запретили использовать почтовые марки Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

На Маврикии запретили использовать почтовые марки Великобритании

В 2019 году Международный суд ООН принял решение о том, что Великобритания должна вернуть архипелаг Чаос

сегодня, 04:28
Автор:

Ольга Чародий

Островное государство Маврикий в Индийском океане решила отказаться от марок с надписью "Британская территория в Индийском океане" на территории архипелага Чагос. Теперь там можно использовать только марки Маврикия. Про этом сообщает ВВС.

На Маврикии запретили использовать почтовые марки Великобритании

Маврикия - фото из открытых источников

Такое решение поддержали во Всемирном почтовом союзе. Несмотря на это, в Великобритании ответили, что имеют право владения островами архипелага Чагос. Среди их аргументов тот факт, что на острове Диего-Гарсия расположена военно-воздушная база США, а большинство населения — британские и американские военнослужащие с соответствующим подданством. Чагос — это 7 атоллов и более 60 островов. В ООН ответили, что рассматривают архипелаг, как часть Маврикия. В 2019 году Международный суд ООН принял решение о том, что Великобритания должна вернуть архипелаг Чаос. Решение поддержали в Генеральной ассамблее ООН, а шесть представителей проголосовали "против". Среди них — Великобритания и США.

Тогда в Великобритании ответили, что не признают претензии Маврикия на архипелаг и не собираются отдавать им эти территории. Британии дали время на то, чтобы правительство передало острова. Когда срок истек — глава правительства Маврикия Правинд Джангот заявил, что Великобритания — "незаконный колониальный оккупант".

Напомним, отныне диппредставители других государств, работающие в Британии от имени правительств иностранных государств, будут обязаны регистрировать присутствие в  соответствии с законопроектом о защите нации от враждебных государств. Под враждебными державами подразумеваются  Китай и Россия. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. 11 мая Борис Джонсон объявит о введении нового закона  "Проект закона о противодействии недружественным  государствам требует ото всех лиц, которые работают от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие в стране. Невыполнение этого требования будет уголовно наказуемым", говорится в сообщении.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-58321580
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ