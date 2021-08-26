На Маврикии запретили использовать почтовые марки Великобритании

Островное государство Маврикий в Индийском океане решила отказаться от марок с надписью "Британская территория в Индийском океане" на территории архипелага Чагос. Теперь там можно использовать только марки Маврикия. Про этом сообщает ВВС.

Маврикия - фото из открытых источников

Такое решение поддержали во Всемирном почтовом союзе. Несмотря на это, в Великобритании ответили, что имеют право владения островами архипелага Чагос. Среди их аргументов тот факт, что на острове Диего-Гарсия расположена военно-воздушная база США, а большинство населения — британские и американские военнослужащие с соответствующим подданством. Чагос — это 7 атоллов и более 60 островов. В ООН ответили, что рассматривают архипелаг, как часть Маврикия. В 2019 году Международный суд ООН принял решение о том, что Великобритания должна вернуть архипелаг Чаос. Решение поддержали в Генеральной ассамблее ООН, а шесть представителей проголосовали "против". Среди них — Великобритания и США.

Тогда в Великобритании ответили, что не признают претензии Маврикия на архипелаг и не собираются отдавать им эти территории. Британии дали время на то, чтобы правительство передало острова. Когда срок истек — глава правительства Маврикия Правинд Джангот заявил, что Великобритания — "незаконный колониальный оккупант".

Напомним, отныне диппредставители других государств, работающие в Британии от имени правительств иностранных государств, будут обязаны регистрировать присутствие в соответствии с законопроектом о защите нации от враждебных государств. Под враждебными державами подразумеваются Китай и Россия. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. 11 мая Борис Джонсон объявит о введении нового закона "Проект закона о противодействии недружественным государствам требует ото всех лиц, которые работают от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие в стране. Невыполнение этого требования будет уголовно наказуемым", говорится в сообщении.

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