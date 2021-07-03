На нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

На подводном нефтяном трубопроводе на месторождении Ку-Малуб Заап в Мексиканском заливе произошел пожар. Об этом сообщает Bloomberg.

Огонь (фото из открытых источников)

Огонь, который горел под водой, пытались потушить с кораблей. Предварительно установлено, что произошла утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м. Пока информации о пострадавших или погибших нет. Трубопровод эксплуатирует мексиканская государственная нефтяная компания Pemex.

Ку-Малуб Заап — один из самых производительных кластеров нефтяных месторождений. На Ку-Малуб Заап приходится более 700 тысяч баррелей нефти в день, или примерно 40% от общего объема добычи Pemex.

в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работают около 150 пожарных и 20 автомобилей.

Известно, что воскресное утро в городе Кум началось с большого пожара в промышленной зоне на территории завода компании "Молдан". Произошло несколько взрывов, огонь быстро распространился. На месте происшествия работают 150 пожарных, задействовано 20 автомобилей. Часть предприятия эвакуирована. По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели. На роликах и фото, опубликованных в сети, видно большие клубы черного дыма.

Напомним,

Ране в прошлом месяце на атомном объекте в Натанзе — городе в центральном Иране в провинции Исфахан — был зафиксирован "инцидент" в системе распределения энергии. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, во время аварии никто не пострадал. "Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", — отметил он.

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